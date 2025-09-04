Τραμπ: Κηρύσσει πόλεμο στους «ναρκο-τρομοκράτες» της Καραΐβικής

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εγκαινίασε στρατιωτική εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών της Βενεζουέλας, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση σε ένα «πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά» στη νότια Καραϊβική. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσαν χθες (3/9) ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση για να στοχεύσει περισσότερα πλοία, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν σημαντικά την παρουσία του ναυτικού τους στην Καραϊβική.

«Δεν θα σταματήσει μόνο με αυτό το χτύπημα», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Fox News, μια ημέρα αφότου ο αμερικανικός στρατός έπληξε αυτό που αποκάλεσε «πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών» που ανήκει στην εγκληματική οργάνωση της Βενεζουέλας Tren de Aragua, σκοτώνοντας 11 άτομα. «Όποιος άλλος διακινεί σε αυτά τα ύδατα και τον οποίο γνωρίζουμε ότι είναι χαρακτηρισμένος ναρκοτρομοκράτης θα αντιμετωπίσει την ίδια μοίρα», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα καρτέλ ως «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», δικαιολογώντας έτσι τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Χέγκσεθ και Ρούμπιο κατέστησαν σαφές ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει περαιτέρω δράση κατά των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο υπουργός Άμυνας μάλιστα τόνισε πως «όποιος άλλος διακινεί σε αυτά τα ύδατα και γνωρίζουμε ότι είναι χαρακτηρισμένος ναρκοτρομοκράτης θα αντιμετωπίσει την ίδια μοίρα». Η κλιμάκωση της στρατιωτικής επέμβασης είναι πλέον επίσημη κυβερνητική πολιτική.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο της επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης, αλλά το Πεντάγωνο δεν έχει προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση. Ερωτηθείς αν η επίθεση προήλθε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή από πύραυλο, ο Χέγκσεθ απάντησε ότι η επιχείρηση «ακριβείας» ήταν «απόρρητη». Χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία είπε: «Γνωρίζαμε ακριβώς ποιοι ήταν σε αυτό το σκάφος. Ξέραμε ακριβώς τι έκαναν και ξέραμε ακριβώς ποιους εκπροσωπούσαν».

The U.S. military carried out a strike against a drug-carrying boat from Venezuela, President Trump said, days after U.S. warships were deployed to the Caribbean to stop the flow of cocaine. Trump said that 11 "terrorists" were killed.



Read more: https://t.co/w48cGaxXYk pic.twitter.com/eExfFJdNvd

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 4, 2025



Οι ΗΠΑ άρχισαν να ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική τον περασμένο μήνα, διατάσσοντας την ανάπτυξη τουλάχιστον οκτώ σκαφών,μεταξύ των οποίων αντιτορπιλικά, καταδρομικά και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την επίθεση την Τετάρτη, λέγοντας ότι «στο σκάφος υπήρχαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. Έχουμε κασέτες που μιλάνε». Πρόσθεσε ότι «όταν [οι έμποροι ναρκωτικών] παρακολουθούν αυτήν την κασέτα, θα πουν: "Ας μην το κάνουμε αυτό".»

Η κίνηση αυτή, αν και επίσημα στοχεύει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ερμηνεύεται από αναλυτές ως μέσο άμεσης πίεσης προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Πριν από την επίθεση της Τρίτης, ο Μαδούρο δήλωσε ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων ήταν προοίμιο για «αλλαγή καθεστώτος» και ότι 4,5 εκατομμύρια πολιτοφύλακες θα κληθούν σε περίπτωση επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων») και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψή του.

Ο Νίκολας Μαδουρο ορκίστηκε για τρίτη θητεία τον Ιανουάριο μετά από εκλογές, οι οποίες θεωρήθηκαν από τις ΗΠΑ και άλλους παρατηρητές ως απάτη. Ο Μαδούρο δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επιχείρηση, αν και ο υπουργός Επικοινωνιών του, Φρέντι Νιάνιες, δήλωσε την Τρίτη ότι το βίντεο της επίθεσης ήταν ένα ψεύτικο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ότι ο Ρούμπιο προσπαθούσε να παραπλανήσει τον Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ απάντησε ότι το βίντεο «σίγουρα δεν ήταν τεχνητή νοημοσύνη», την ώρα που ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο έγραψε στο X ότι η επίθεση, «αν είναι αληθινή, είναι δολοφονία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου».

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το οποίο βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα από τις βορειοανατολικές ακτές της Βενεζουέλας, χαιρέτισε την επιχείρηση. «Δεν έχω καμία συμπάθεια για τους εμπόρους ναρκωτικών», δήλωσε η πρωθυπουργός Κάμλα Περσάντ-Μπισεσάρ. «Ο αμερικανικός στρατός θα πρέπει να τους σκοτώσει όλους βίαια».

Ο Ρούμπιο βρέθηκε στο Μεξικό για να συναντήσει την πρόεδρο Κλαούντια Σάινμπαουμ, η οποία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταστείλει τα καρτέλ ναρκωτικών που ελέγχουν μεγάλες περιοχές και στέλνουν ναρκωτικά προς το βορά. Πρέπει να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι μπορεί να τα καταφέρει αν θέλει να αποφύγει υψηλότερους δασμούς στις εξαγωγές του Μεξικού προς τις ΗΠΑ ή πιθανή μονομερή στρατιωτική επέμβαση.