Τραμπ: Κηρύσσει πόλεμο στους «ναρκο-τρομοκράτες» της Καραΐβικής

Ο «πόλεμος των ΗΠΑ κατά των ναρκωτικών» έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο βίαιη φάση, με επίκεντρο τα καρτέλ της Βενεζουέλας

Newsbomb

Τραμπ: Κηρύσσει πόλεμο στους «ναρκο-τρομοκράτες» της Καραΐβικής
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εγκαινίασε στρατιωτική εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών της Βενεζουέλας, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση σε ένα «πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά» στη νότια Καραϊβική. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσαν χθες (3/9) ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση για να στοχεύσει περισσότερα πλοία, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν σημαντικά την παρουσία του ναυτικού τους στην Καραϊβική.

«Δεν θα σταματήσει μόνο με αυτό το χτύπημα», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Fox News, μια ημέρα αφότου ο αμερικανικός στρατός έπληξε αυτό που αποκάλεσε «πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών» που ανήκει στην εγκληματική οργάνωση της Βενεζουέλας Tren de Aragua, σκοτώνοντας 11 άτομα. «Όποιος άλλος διακινεί σε αυτά τα ύδατα και τον οποίο γνωρίζουμε ότι είναι χαρακτηρισμένος ναρκοτρομοκράτης θα αντιμετωπίσει την ίδια μοίρα», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα καρτέλ ως «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», δικαιολογώντας έτσι τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Χέγκσεθ και Ρούμπιο κατέστησαν σαφές ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει περαιτέρω δράση κατά των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο υπουργός Άμυνας μάλιστα τόνισε πως «όποιος άλλος διακινεί σε αυτά τα ύδατα και γνωρίζουμε ότι είναι χαρακτηρισμένος ναρκοτρομοκράτης θα αντιμετωπίσει την ίδια μοίρα». Η κλιμάκωση της στρατιωτικής επέμβασης είναι πλέον επίσημη κυβερνητική πολιτική.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο της επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης, αλλά το Πεντάγωνο δεν έχει προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση. Ερωτηθείς αν η επίθεση προήλθε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή από πύραυλο, ο Χέγκσεθ απάντησε ότι η επιχείρηση «ακριβείας» ήταν «απόρρητη». Χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία είπε: «Γνωρίζαμε ακριβώς ποιοι ήταν σε αυτό το σκάφος. Ξέραμε ακριβώς τι έκαναν και ξέραμε ακριβώς ποιους εκπροσωπούσαν».

Οι ΗΠΑ άρχισαν να ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική τον περασμένο μήνα, διατάσσοντας την ανάπτυξη τουλάχιστον οκτώ σκαφών,μεταξύ των οποίων αντιτορπιλικά, καταδρομικά και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την επίθεση την Τετάρτη, λέγοντας ότι «στο σκάφος υπήρχαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. Έχουμε κασέτες που μιλάνε». Πρόσθεσε ότι «όταν [οι έμποροι ναρκωτικών] παρακολουθούν αυτήν την κασέτα, θα πουν: "Ας μην το κάνουμε αυτό".»

Η κίνηση αυτή, αν και επίσημα στοχεύει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ερμηνεύεται από αναλυτές ως μέσο άμεσης πίεσης προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Πριν από την επίθεση της Τρίτης, ο Μαδούρο δήλωσε ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων ήταν προοίμιο για «αλλαγή καθεστώτος» και ότι 4,5 εκατομμύρια πολιτοφύλακες θα κληθούν σε περίπτωση επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων») και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψή του.

Ο Νίκολας Μαδουρο ορκίστηκε για τρίτη θητεία τον Ιανουάριο μετά από εκλογές, οι οποίες θεωρήθηκαν από τις ΗΠΑ και άλλους παρατηρητές ως απάτη. Ο Μαδούρο δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επιχείρηση, αν και ο υπουργός Επικοινωνιών του, Φρέντι Νιάνιες, δήλωσε την Τρίτη ότι το βίντεο της επίθεσης ήταν ένα ψεύτικο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ότι ο Ρούμπιο προσπαθούσε να παραπλανήσει τον Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ απάντησε ότι το βίντεο «σίγουρα δεν ήταν τεχνητή νοημοσύνη», την ώρα που ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο έγραψε στο X ότι η επίθεση, «αν είναι αληθινή, είναι δολοφονία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου».

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το οποίο βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα από τις βορειοανατολικές ακτές της Βενεζουέλας, χαιρέτισε την επιχείρηση. «Δεν έχω καμία συμπάθεια για τους εμπόρους ναρκωτικών», δήλωσε η πρωθυπουργός Κάμλα Περσάντ-Μπισεσάρ. «Ο αμερικανικός στρατός θα πρέπει να τους σκοτώσει όλους βίαια».

Ο Ρούμπιο βρέθηκε στο Μεξικό για να συναντήσει την πρόεδρο Κλαούντια Σάινμπαουμ, η οποία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταστείλει τα καρτέλ ναρκωτικών που ελέγχουν μεγάλες περιοχές και στέλνουν ναρκωτικά προς το βορά. Πρέπει να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι μπορεί να τα καταφέρει αν θέλει να αποφύγει υψηλότερους δασμούς στις εξαγωγές του Μεξικού προς τις ΗΠΑ ή πιθανή μονομερή στρατιωτική επέμβαση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Λεωφορείο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου - Αρκετοί τραυματίες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Ξεκίνησε τη διαδικασία διαδοχής του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

12:41LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Τα δύο νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην ομάδα της

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του αληθινού «Σρεκ»: Η σπάνια ασθένεια του Maurice Tillet και η θρυλική ιστορία του «L’Ange»

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ακρόπολη: Γνωστή στις Αρχές η μητέρα του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - «Άφησα το μωρό σε νεαρό για να ψωνίσω», ισχυρίζεται

12:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός: Η απόφαση Μεντιλίμπαρ για το «κόψιμο» Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάντσα

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Εντοπίστηκε φυτεία 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινό χωριό

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αποκαλυπτική μελέτη: «Κινέζος» το εμβληματικό φτερωτό λιοντάρι της Βενετίας

12:26ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ - Ενα 3χρονο αγοράκι από τη Γερμανία στους τραυματίες

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: Απολογούνται οι 17 πρώτοι από τους συλληφθέντες - «Σε αγαπώ πολύ» φώναζαν συγγενείς τους

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος του Τραμπ με τους «ναρκο-τρομοκράτες» της Καραΐβικής - Στο στόχαστρο ο Μαδούρο και το «Καρτέλ των Ήλιων»

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βελτιωμένη η κατάσταση του δισεκατομμυριούχου Τom Greenwood έπειτα από τροχαίο με γουρούνα

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Διέρρηξαν τα αυτοκίνητα τουριστών στο άγαλμα του Λεωνίδα

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Πουλάω λίγο παραπάνω και με στοχοποιούν - Δεν με πτοούν

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος γύρος καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο GFS

11:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Novibet στηρίζει την ΚΑΕ Μαρούσι με μια νέα στρατηγική συνεργασία

11:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurobasket 2025: Ισπανία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε λαθρεμπόριο καυσίμων με κέρδη €3 εκατ - Σε Παλαιό Φάληρο, Λιόσια, Τρίκαλα και Λακωνία τα νοθευμένα καύσιμα - 22 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ - Ενα 3χρονο αγοράκι από τη Γερμανία στους τραυματίες

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε λαθρεμπόριο καυσίμων με κέρδη €3 εκατ - Σε Παλαιό Φάληρο, Λιόσια, Τρίκαλα και Λακωνία τα νοθευμένα καύσιμα - 22 συλλήψεις

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας – «Αν πάω θα με πυροβολήσουν»!

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

12:26ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος γύρος καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο GFS

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: Απολογούνται οι 17 πρώτοι από τους συλληφθέντες - «Σε αγαπώ πολύ» φώναζαν συγγενείς τους

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Χάος μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια - «Yπάρχουν παιδιά εκεί κάτω»

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

11:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» η Google - Προβλήματα και σε Gmail και YouTube

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βελτιωμένη η κατάσταση του δισεκατομμυριούχου Τom Greenwood έπειτα από τροχαίο με γουρούνα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ