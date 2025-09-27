Κολομβία: 11 νεκροί και 10 στην Εντατική μετά από κατανάλωση αλκοόλ που πωλούνταν στους δρόμους

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κολομβία, έπειτα από κατανάλωση θανατηφόρου μείγματος νοθευμένου αλκοόλ.

Το ποτό, γνωστό ως «cochoco» - που αποτελείται από αιθυλική αλκοόλη, μεθανόλη και άλλες ουσίες - φέρεται να πωλούνταν σε άστεγους και μικροπωλητές στους δρόμους της Μπαρανκίγια, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και την τοπική εφημερίδα Vanguardia Liberal.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το αλκοόλ παρασκευάστηκε σε «άθλιες» και ανθυγιεινές συνθήκες. Όπως μετέδωσε η El Tiempo, οι έρευνες εστιάζουν και σε καταγγελίες ότι η διανομή γινόταν από άνδρα που κινούνταν με μοτοσικλέτα.

Ο ταξίαρχος Έντουιν Ουρέγκο, διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ανέφερε αρχικά σε τοπικά μέσα ότι επτά άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί μετά την κατανάλωση του νοθευμένου ποτού. Όπως είπε, τρεις εντοπίστηκαν νεκροί σε δημόσιους χώρους, ενώ άλλοι τέσσερις κατέληξαν σε νοσοκομεία.

«Στο σημείο βρέθηκαν δύο δοχεία και υπολείμματα μπουκαλιών σε εξαιρετικά κακές υγειονομικές συνθήκες. Τρεις από τους νεκρούς δεν πρόλαβαν καν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, πέθαναν στον δρόμο», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με τη Vanguardia Liberal.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται

Η El Tiempo μετέδωσε στις 25 Σεπτεμβρίου ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 11, βάσει της τελευταίας έκθεσης της Δημοτικής Υπηρεσίας Υγείας. Συνολικά, 25 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι 11 κατέληξαν.

Ο Έβερ Καραμπέγιο, ανιψιός ενός από τα θύματα, δήλωσε στο AFP ότι ο θείος του κατανάλωνε «cochoco» σε καθημερινή βάση. «Ειλικρινά, ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να του συμβεί κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την El Tiempo, τουλάχιστον 20 άτομα έχουν νοσηλευθεί σε δημοτικά νοσοκομεία. Δέκα παραμένουν σε ΜΕΘ, τρεις είναι υπό παρακολούθηση, ενώ ένας ασθενής έλαβε ήδη εξιτήριο.

Δείγματα από έναν εκ των νεκρών και έναν νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ έδειξαν την παρουσία μεθανόλης, μιας ιδιαίτερα τοξικής βιομηχανικής ουσίας που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Προειδοποιήσεις για τη μεθανόλη

Παγκόσμιες υγειονομικές υπηρεσίες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους της κατανάλωσης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών. Όπως έχει τονίσει το Methanol Institute, η μεθανόλη μπορεί να προστεθεί «σκόπιμα» σε αλκοολούχα ποτά ως φθηνότερη εναλλακτική της αιθανόλης, με καταστροφικές συνέπειες για την υγεία.

Οι κολομβιανές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

«Θα συνεχίσουμε τις δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης, επιθεώρησης, επιτήρησης και ελέγχου σε τακτικά και μη καταστήματα», δήλωσε η γραμματέας Υγείας της Κολομβίας, Στεφανί Αραούχο, σε ανακοίνωσή της που μετέδωσε η El Tiempo.