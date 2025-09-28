ΗΠΑ:Ανακλήθηκε η βίζα του προέδρου της Κολομβίας -Προέτρεψε τους στρατιώτες να παρακούσουν τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο Ουρέγκο απευθύνεται στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ.

Oι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κολομβίας συνεχίζουν να κλιμακώνονται αφού το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την ανάκληση της βίζας του Γκουστάβο Πέτρο, προέδρου της λατινοαμερικανικής χώρας, μετά τη συμμετοχή του σε διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, όπου κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν τις διαταγές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «θα ανακαλέσει τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και προκλητικών ενεργειών του».

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

Ο πρόεδρος της Κολομβίας βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ για τον πόλεμο στη Γάζα, είπε: «Ζητώ από όλους τους στρατιώτες του αμερικανικού στρατού να μην στρέφουν τα όπλα τους εναντίον της ανθρωπότητας» και «να παρακούσουν τις διαταγές του Τραμπ».

Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της λατινοαμερικανικής χώρας, επέστρεψε στην Κολομβία το Σάββατο, όπως είχε προγραμματιστεί, και δήλωσε μέσω «X» ότι έμαθε για την κατάσταση της βίζας του κατά την άφιξή του, ενώ τόνισε ότι «το διεθνές δίκαιο μου παρέχει ασυλία για να πάω στον ΟΗΕ και δεν πρέπει να υπάρξουν αντίποινα για την ελεύθερη γνώμη μου, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος».

«Δεν με νοιάζει (σ.σ. που δεν έχω βίζα), επειδή είμαι και ευρωπαίος πολίτης. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζομαι βίζα για να ταξιδέψω στις ΗΠΑ».

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.



La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Η Κολομβία είναι από καιρό ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, καθώς συνεργάζονται στενά στον αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών. Ωστόσο, έχουν σημειωθεί επανειλημμένες συγκρούσεις μεταξύ του Πέτρο και της κυβέρνησης Τραμπ.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Πέτρο ζήτησε την ποινική δίωξη του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων που εμπλέκονται στις φονικές επιθέσεις αυτού του μήνα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, τα οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, μετέφεραν ναρκωτικά.