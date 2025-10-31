Washington Post: Η Βενεζουέλα ζητάει στρατιωτική βοήθεια από Ρωσία, Κίνα και Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βενεζουελανός πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο μετά τις συνομιλίες τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025.

Σε επιστολή που απευθυνόταν προσωπικά στον πρόεδρο της Ρωσίας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, φέρεται να υπέβαλε πολλαπλά αιτήματα για στρατιωτική υποστήριξη, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ανοιχτά της Νότιας Αμερικής.

Έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της Washington Post, αποκαλύπτουν ότι ο Μαδούρο έστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν ζητώντας από εκείνον την αναβάθμιση των αμυντικών ραντάρ, την επισκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και, πιθανώς, την προμήθεια πυραύλων, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει βάλει στο στόχαστρο του πλοία στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής και απειλεί με στρατιωτική επέμβαση από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απευθύνθηκε επίσης στην Κίνα και το Ιράν, ζητώντας στρατιωτική βοήθεια και εξοπλισμό για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας. Ο Μαδούρο έστειλε επίσης μια ιδιωτική επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας τη «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών για να αντιμετωπιστεί η «κλιμάκωση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας». Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ, ώστε η Βενεζουέλα να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητές της.

Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών της Βενεζουέλας, Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεζ, συντόνισε πρόσφατα μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη. Σε επικοινωνία του με Ιρανό αξιωματούχο, ο Βελάσκεζ ανέφερε ότι η Βενεζουέλα χρειάζεται «παθητικά συστήματα εντοπισμού», «παρεμβολείς GPS» και «οπωσδήποτε drones με εμβέλεια 1.000 χλμ». Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα πώς αντέδρασαν Κίνα και Ιράν στα αιτήματα της Βενεζουέλας.

Από την πλευρά της όμως, η Ρωσία παραμένει η κύρια πηγή στήριξης του Μαδούρο. Την Κυριακή, ένα Ilyushin Il-76 — ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη που συμπεριλαμβάνονται στις κυρώσεις του 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή σε εμπόριο όπλων και μεταφορά μισθοφόρων — έφτασε στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, αφού έκανε μια μακρά πτήση πάνω από την Αφρική για να αποφύγει τον δυτικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το Flightradar24. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή του Μαδούρο.

Μόλις μια μέρα νωρίτερα, η Μόσχα είχε επικυρώσει μια νέα στρατηγική συνθήκη συνεργασίας με το Καράκας. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πόσα έχει να χάσει η Μόσχα σε περίπτωση πτώσης του αμφισβητούμενου ηγέτη της Βενεζουέλας. Όπως αναφέρει η Washingotn Post, τα έργα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου παραγωγής Kalashnikov που άνοιξε τον Ιούλιο στην πολιτεία Aragua της Βενεζουέλας, περίπου 20 χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Η Μόσχα έχει επίσης δικαιώματα εξερεύνησης ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες και το ενδιαφέρον της Μόσχας για την στρατιωτική υποστήριξη του Μαδούρο ενδέχεται να έχουν μειωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως αναφέρουν, η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας θα μπορούσε να ωφελήσει τη Μόσχα, καθώς αποσπά την προσοχή των Αμερικανών από την Ευρώπη και τη συνεχιζόμενη κρίση ασφαλείας στην ήπειρο.

Ο Τραμπ αρνείται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν στόχους εντός της Βενεζουέλας

Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.

