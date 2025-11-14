Bloomberg: Ο Τραμπ πιθανόν να πουλήσει μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Σαουδάραβα διάδοχο, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS), που θα επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να προμηθευτεί μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth, όπως δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, σύμφωνα με δημοσιεύμα του Bloomberg, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες προγραμματίζουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες κατά την επίσκεψη του MBS στον Λευκό Οίκο, την προσεχή Τρίτη. Στις συμφωνίες περιλαμβάνεται και η προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πώληση των F-35, αν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει σημαντική παραχώρηση προς τη Σαουδική Αραβία, ενισχύοντας τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα ο Τραμπ πιέζει τη χώρα να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να κανονικοποιήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες επιδιώκουν την αγορά των F-35, που κατασκευάζονται από την Lockheed Martin και θεωρούνται από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη παγκοσμίως, με κόστος περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η πώληση αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια: το Ισραήλ παραμένει η μόνη χώρα που διαθέτει F-35 στη Μέση Ανατολή και επιθυμεί να διατηρήσει το στρατιωτικό πλεονέκτημά του.

Παράλληλα, αναφορές του Πενταγώνου εκφράζουν ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνολογία του αεροσκάφους λόγω των αμυντικών σχέσεων Πεκίνου – Ριάντ.

Η πώληση των F-35 αναμένεται να είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την επίσκεψη, μαζί με την πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και πυρηνική τεχνολογία, το μέλλον της Γάζας και τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας – Ισραήλ.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας είχαν κλονιστεί μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, ωστόσο ο Τραμπ έχει επιδιώξει στενή συνεργασία με τον πρίγκιπα διάδοχο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

