Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα των αυξήσεων στα προϊόντα από την Κίνα - Ο τζίρος τους μόνο στην Ελλάδα ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η επιβολή δασμών στα δέματα που προέρχονται από την Κίνα αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο του ελληνικού εμπορίου, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο μόνο στην Ελλάδα ξεπερνά σε τζίρο τα 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι νέες αυτές χρεώσεις θα αυξήσουν το κόστος των προϊόντων, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να γίνουν λιγότερο προσιτά για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με υπολογισμούς περισσότερα από 80.000 μικροδέματα από την Κίνα εισάγονται καθημερινά στην Ελλάδα.

Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα των αυξήσεων στα προϊόντα από την Κίνα είναι:

  • Μια θήκη κινητού που σήμερα στοιχίζει 3 ευρώ με τις αλλαγές στους δασμούς θα φτάσει στα 5,50 έως 7.50 ευρώ
  • Ένα στικάκι usb που σήμερα στοιχίζει 7 ευρώ αναμένεται να φθάσει από 9,20 έως 12,30 ευρώ
  • Ένα μολύβι μακιγιάζ από 4 ευρώ θα πάει στα 6,30 έως 10,80 ευρώ

Οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές

Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγωγές κάτω των 150 ευρώ θα επιβαρύνονται με δασμούς – συχνά γύρω στο 12% για υφάσματα και ενδύματα - καθώς και με πάγια χρέωση 2 ευρώ για τον χειρισμό κάθε πακέτου. Την ίδια ώρα, η αύξηση του κόστους εκτιμάται πως θα φτάσει το 20-30% για ένα τυπικό αντικείμενο αξίας 10 ευρώ, ενώ για συχνούς αγοραστές το επιπλέον κόστος θα είναι περαιτέρω αισθητό.

Νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, που αποτελούν μεγάλο ποσοστό των χρηστών των δύο πλατφορμών, αναμένεται να περιορίσουν τις αγορές τους ή να στραφούν σε πιο ακριβές ευρωπαϊκές αλυσίδες. Κι όμως, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αλλαγή μπορεί να ενθαρρύνει πιο υπεύθυνες και βιώσιμες καταναλωτικές συνήθειες, μειώνοντας την υπερκατανάλωση ειδών χαμηλής ποιότητας.

Τι σημαίνει η νέα πολιτική για τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδά τους κατά 1-2 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2027, καθώς οι τεράστιοι όγκοι εισαγωγών - 4,6 δισ. πακέτα το 2024, εκ των οποίων πάνω από το 90% από την Κίνα – θα φορολογούνται πλέον κανονικά. Χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία, με ισχυρό κλάδο υφασμάτων και μόδας, βλέπουν την απόφαση ως μέσο ενίσχυσης του ανταγωνισμού και συγκράτησης θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με βιομηχανικούς φορείς, η αλλαγή μπορεί να προστατεύσει 50.000-100.000 θέσεις εργασίας σε κλάδους που πιέζονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των υπερφθηνών εισαγωγών. Την ίδια ώρα, υπάρχουν διαφορές αναμεσά τους: Η θέση για τις νέες χρεώσεις διαφέρει ανά χώρα – για παράδειγμα η Ρουμανία ζητά το πρόσθετο κόστος να είναι κλιμακωτό έως τα 25 λεϊ, ενώ η Ιταλία θέλει σταθερή χρέωση για να προστατεύσει την βιομηχανία μόδας της. Κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπίες και καθυστερήσεις στα σύνορα.

Η εικόνα μετά το 2026

Η πολιτική ενισχύει τη στρατηγική της ΕΕ για πιο δίκαιο εμπόριο και μικρότερη εξάρτηση από εξωτερικές αλυσίδες εφοδιασμού. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πληρώσουν ακριβότερα τις αγορές τους, αλλά θα επωφεληθούν από αυστηρότερους ελέγχους και πιο ασφαλή προϊόντα.
Οι πλήρεις επιπτώσεις θα φανούν μετά το 2026, καθώς οι κινεζικές πλατφόρμες προσαρμόζουν τα μοντέλα τους και τα κράτη μέλη ολοκληρώνουν την εφαρμογή των νέων κανόνων.

