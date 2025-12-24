Ρωσία: Ουκρανική επίθεση σε εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ στην Τούλα - Βίντεο

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (24/12) ότι έπληξε το εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Γιεφρέμοφ στην ρωσική περιοχή της Τούλα και αποθηκευτική εγκατάσταση για ναυτικά drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι το εργοστάσιο Γιεφρέμοφ εξειδικεύεται στην παραγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε πλαστικά εκρηκτικά και στερεών καυσίμων για πυραύλους.

Ukrainian drones struck the Efremov Synthetic Rubber Plant in Russia's Tula region overnight into December 24, causing a damaging fire with no casualties, as reported by Meduza, Astra, and Ukrainian outlets like NV and Obozrevatel. The facility produces materials used in defense… pic.twitter.com/iNOI9OJ6pb — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) December 24, 2025

«Εκρήξεις και μια ευρείας κλίμακας πυρκαγιά σημειώθηκε όπως αναφέρθηκε στην μονάδα παραγωγής» προστίθεται στην ανακοίνωση.

