«Dancing with the Stars»: Επέστρεψε το σόου στην Ουκρανία - Σπέσιαλ επεισόδιο με τους ήρωες πολέμου

Η 21χρονη εθελόντρια στρατιώτης Ρουσλάνα Ντανίλκινα, η οποία έχασε το πόδι της στον πόλεμο, και ο χορογράφος της Πάβλο Σεμάκιν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της χριστουγεννιάτικης τηλεοπτικής εκπομπής «Dancing with the Stars» στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Πριν από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, το «Dancing with the Stars» ήταν μια αγαπημένη και δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή, που εντυπωσίαζε το κοινό με τις εμφανίσεις διασημοτήτων και επαγγελματιών χορευτών. Η εκπομπή επιστρέφει τώρα με ένα σπέσιαλ επεισόδιο — αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τους ήρωες του πολέμου της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της χώρας σε δύσκολους καιρούς.

Πολλοί θυμούνται ακόμα πώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι — τότε ηθοποιός — κέρδισε τον διαγωνισμό χορού το 2006, την χρονιά που έκανε το ντεμπούτο του το «Tantsi z zirkamy», όπως είναι γνωστή η εκπομπή στα ουκρανικά.

Στο νέο, σπέσιαλ επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι είναι επιζώντες του πολέμου και χορεύουν με προσθετικά άκρα, επιδεικνύοντας τη δύναμή τους να ξεπερνούν τις δυσκολίες της ζωής. Στο καστ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα που έγιναν γνωστά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Όμως, όπως και όλη η σημερινή Ουκρανία, η εκπομπή έχει να αντιμετωπίσει μια πληθώρα προβλημάτων λόγω του πολέμου, όπως οι συχνές διακοπές ρεύματος.

Όλα τα έσοδα από το επεισόδιο θα διατεθούν στο Superhumans Center, μια εξειδικευμένη κλινική για τη θεραπεία και την αποκατάσταση των θυμάτων του πολέμου.

Μια νέα πραγματικότητα

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της περασμένης εβδομάδας, οι διαγωνιζόμενοι χόρευαν κάτω από το φως των προβολέων, μερικοί από τους οποίους ενσωμάτωναν άψογα τα προσθετικά τους άκρα στη χορογραφία.

Για τον δημιουργικό παραγωγό της εκπομπής, Βολοντίμιρ Ζαβαντιούκ, κάθε μέρος του επεισοδίου είναι πολύτιμο, δημιουργώντας κάτι ξεχωριστό για το κοινό και τους διαγωνιζόμενους σε μια δύσκολη περίοδο. «Πρόκειται για την ανθεκτικότητά μας και για το μέλλον μας», δήλωσε ο ίδιος.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που διαγωνίστηκαν ήταν και η Ρουσλάνα Ντανίλκινα, μια βετεράνος του πολέμου που έχασε το πόδι της σε μάχη το 2022 και είναι πλέον γνωστή στην Ουκρανία για την αφοσίωσή της στο να βοηθά τους τραυματίες στρατιώτες να προσαρμοστούν στη ζωή έχοντας ακρωτηριαστεί.

Η 21χρονη παρουσίασε μια παθιασμένη χορογραφία με θέμα την ανάκτηση της γυναικείας της φύσης μετά τον σοβαρό της τραυματισμό.

Στην εκπομπή επέστρεψε και ο αγαπημένος χορευτής Ντμίτρο Ντίκουσαρ, αυτή τη φορά ως κριτής του διαγωνισμού. Συνδύασε τα γυρίσματα με την υπηρεσία του στο μέτωπο του πολέμου.

Ο γνωστός Ουκρανός χορευτής Ντμίτρο Ντίκουσαρ, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως στρατιώτης στην πρώτη γραμμή του πολέμου, χορεύει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της χριστουγεννιάτικης τηλεοπτικής εκπομπής «Dancing with the Stars» στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025. AP

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός ροκ μουσικός Γεβχέν (Ζένια) Χάλιτς κάθισε στην καρέκλα του μακιγιάζ πριν εμφανιστεί στην σκηνή, και αναλογίστηκε πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο η επαναφορά αυτής της εκπομπής.

«Γυρίζουμε αυτό το πρότζεκτ σε μια χώρα όπου υπάρχει πόλεμος. ... Έχουμε διακοπές ρεύματος συνεχώς, μπορεί να ηχήσει συναγερμός και να είναι βομβαρδισμός», είπε. «Τι νιώθω; Νιώθω μια γνήσια επιθυμία να ζήσω μια πλήρη ζωή, ό,τι και να συμβεί».

Προκλήσεις σε καιρό πολέμου

Η παραγωγή του σπέσιαλ επεισοδίου της εκπομπής δεν ήταν εύκολη υπόθεση σε καιρό πολέμου. Η ζωντανή μετάδοση δεν ήταν εφικτή καθώς μια επίθεση μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Στη συνέχεια, υπήρχαν και τα τεχνικά εμπόδια: κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μια κεντρική γεννήτρια παρουσίασε δυσλειτουργία.

Όταν η εκπομπή θα μεταδοθεί την Κυριακή, το κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει τον αγαπημένο του διαγωνιζόμενο.

Η Ρουσλάνα Ντανίλκινα, η οποία ήταν μόλις 18 ετών όταν έχασε το πόδι της και σήμερα εργάζεται στο Superhumans Center, ενθουσίασε όλους με την παθιασμένη της ερμηνεία, ενσωματώνοντας με καλλιτεχνικό τρόπο το προσθετικό της μέλος στη χορογραφία της.

«Το χορευτικό μας νούμερο αφορά τη ζωή. Αφορά την αποδοχή της αγάπης», είπε στο Associated Press μετά την παράστασή της. «Γιατί στην πραγματικότητα, όταν το σώμα σου είναι τραυματισμένο, είναι πολύ δύσκολο να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Και να επιτρέψεις σε κάποιον άλλο να σε αγαπήσει είναι ακόμα πιο δύσκολο».

«Ο τραυματισμός μου δεν ήταν το τέλος της ζωής μου και τώρα θέλω να δείξω σε χιλιάδες τραυματισμένα αγόρια και κορίτσια που ξεκινούν τη ζωή τους από την αρχή ότι δεν ούτε η δική τους ζωή τελείωσε», κατέληξε.

Για τον βετεράνο Ιβάν Βοϊνόφ και τη σύζυγό του, Σολόμια, η παράσταση ήταν κάτι περισσότερο από μια χορογραφία: ήταν η δεύτερη φορά που χόρευαν μαζί από τότε που τραυματίστηκε, η πρώτη φορά ήταν στον γάμο τους.

Η Σολόμια Βοϊνόφ χαμογελώντας, εξήγησε πώς για πολύ καιρό προσπαθούσε να πείσει τον Ιβάν να χορέψουν, μέχρι που εκείνος υπέκυψε. «Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα μάτια μας ο ένας από τον άλλο ενώ χορεύουμε, και αυτό ήταν μια υπέροχη σύνδεση. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένη».