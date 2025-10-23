Ρωσία: Στους 12 οι νεκροί από εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Καπέισκ
Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσελιαμπίνσκ, στα Ουράλια, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής των Αρχών της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας.
Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσελιαμπίνσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.
Δείτε βίντεο:
Ο περιφερειάρχης ανέφερε πως και δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones και γίνεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του συμβάντος.
Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.