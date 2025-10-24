Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα

Στο Μεξικό καταμετρώνται πάνω από 127.000 εξαφανίσεις μετά το 2006.

Newsbomb

Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα "υπολείμματα" σε μυστικό σάκο κοντά στη Γουαδαλαχάρα.

Η έρευνα συνεχίζεται, διευκρίνισε η εισαγγελία, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση για τον αριθμό των θυμάτων.

«Χρειάζεται να προχωρήσουμε από ιατροδικαστική σκοπιά για να είμαστε σε θέση να σας πούμε πόσα θύματα περιέχουν οι σακούλες», εξήγησε η Μπλάνκα Τρουχίγιο, πολιτειακή εισαγγελική λειτουργός, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο μυστικός τάφος εντοπίστηκε πριν από τέσσερις εβδομάδες από συλλογικότητα η οποία αναζητεί εξαφανισθέντες σε άδειο οικόπεδο στη Σαπόπαν, προάστιο της μητροπολιτικής περιοχής της Γουαδαλαχάρας.

Μετά το μακάβριο εύρημα, οι αρχές άρχισαν τη διαδικασία ανάκτησης και ταυτοποίησης των λειψάνων σε συνεργασία με μέλη αυτής της συλλογικότητας, που είναι γνωστή με το όνομα Guerreros Buscadores («μαχήτριες ερευνήτριες»).

Η υπόθεση προστέθηκε σε δεκάδες παρόμοιες στην πολιτεία Χαλίσκο, την οποία λυμαίνεται το καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), που χαρακτηρίστηκε στις αρχές της χρονιάς «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συμμορία αυτή, μαζί με το καρτέλ Σιναλόα, συγκαταλέγεται στους κυριότερους διακινητές φαιντανύλης, συνθετικού οπιοειδούς το οποίο έχε προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στην αμερικανική επικράτεια.

Στο Μεξικό καταμετρώνται πάνω από 127.000 εξαφανίσεις, στην πλειονότητά τους μετά το 2006, όταν η τότε ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξαπέλυσε τον λεγόμενο «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό, προσέγγιση που έχει επικριθεί από πολλούς.

Τον Ιούνιο, ιατροδικαστές ταυτοποίησαν τα λείψανα 34 ανθρώπων που βρέθηκαν σε συνοικία της Σαπόπαν.

Κατά επίσημα δεδομένα, στη Χαλίσκο έχουν εξαφανιστεί και κηρυχτεί αγνοούμενοι πάνω από 15.900 άνθρωποι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου

04:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Οδηγίες προς τους υποψηφίους της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»

03:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Νέα ώθηση στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα – Ευελιξία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Νέα δέσμη κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας – Ακλόνητη στήριξη στην Ουκρανία

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

01:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αμπερντίν | Αποτελέσματα και βαθμολογία

01:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από τις κυρώσεις Τραμπ σε Ρωσία

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 20ος ο ΠΑΟΚ, στην 22η θέση ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

22:54LIFESTYLE

Emily Ratajkowski: Η νέα της φωτογράφιση είναι η υπέρτατη ωδή στην γυμνή θηλυκότητα

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ