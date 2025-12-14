Το Viral φαινόμενο: Η μαντινάδα του Γρηγόρη Σαμόλη που «σπάει» τα ρεκόρ στα Social Media

Μία μαντινάδα του Γρηγόρη Σαμόλη έχει προκαλέσει μεγάλο «χαμό» στην πλατφόρμα του TikTok. Το συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα σημειώνει τεράστια επιτυχία.

Η δημοτικότητα της μαντινάδας αυξάνεται συνεχώς λόγω των αναδημοσιεύσεων. Η μαντινάδα Γρηγόρη Σαμόλη έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τη νέα γενιά. Οι χρήστες την ακούν συνέχεια.

