Το Viral φαινόμενο: Η μαντινάδα του Γρηγόρη Σαμόλη που «σπάει» τα ρεκόρ στα Social Media
Η νέα επιτυχία στα Social Media
Μία μαντινάδα του Γρηγόρη Σαμόλη έχει προκαλέσει μεγάλο «χαμό» στην πλατφόρμα του TikTok. Το συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα σημειώνει τεράστια επιτυχία.
Η δημοτικότητα της μαντινάδας αυξάνεται συνεχώς λόγω των αναδημοσιεύσεων. Η μαντινάδα Γρηγόρη Σαμόλη έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τη νέα γενιά. Οι χρήστες την ακούν συνέχεια.
