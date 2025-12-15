Προϋπολογισμός 2026: 600 εκατ. επιπλέον στις δαπάνες υγείας - Αδιέξοδο βλέπουν οι υγειονομικοί

Ο «μεγαλύτερος προϋπολογισμός που υπήρξε ποτέ για την υγεία», «το μεγαλύτερο ποσό δαπανών από καταβολής ελληνικού έθνους»: με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τις δαπάνες υγείας που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, το 2019 οι συνολικές δαπάνες για το ΕΣΥ ήταν 4 δισ. 114 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 ο προϋπολογισμός προβλέπει 8 δισ. 242 εκατ. ευρώ για νοσοκομεία και φάρμακα. Συγκεκριμένα για τα νοσοκομεία, οι δαπάνες το 2019 ήταν 2 δισ. 310 εκατ. ευρώ και το 2026 θα διατεθούν 4 δισ. 607 εκατ. ευρώ. Επομένως, το νέο έτος για φάρμακα θα διατεθούν 3,635 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι το 2026 θα υπάρξει αύξηση προσωπικού στο ΕΣΥ κατά 15% «με καλύτερες αμοιβές». Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2026 θα τεθεί σε ισχύ η νέα οριζόντια αύξηση μισθών, η οποία είναι συνδεδεμένη με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Ως προς την αύξηση του προσωπικού, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι «η παρεξήγηση με τους συνδικαλιστές είναι ότι μετράνε μόνο το μόνιμο προσωπικό και εμείς μετράμε με κάθε είδους εργασία».

«Αυτό που μένει να λύσουμε το 2026, είναι πώς θα βοηθήσουμε τον κλάδο των νοσηλευτών που είναι και το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, αλλά θα το λύσουμε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

600 εκατ. επιπλέον στις δαπάνες υγείας

«Στον πυρήνα του μεταρρυθμιστικού μετασχηματισμού της χώρας βρίσκεται και ο τομέας της υγείας με τον νέο προϋπολογισμό να είναι αυξημένος κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον περσινό», τόνισε από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού το 2026.

«Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί μια λογιστική μεταβολή, αλλά είναι μια ουσιαστική απόφαση που αντανακλά τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον πιο ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα, αυτόν της υγείας. Η αυξημένη ροή πόρων υποστηρίζει την αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά, παράλληλα, δημιουργεί το περιθώριο για στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε η υγεία να παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής, καθώς έχουμε καταφέρει σε αυτόν τον τομέα να εφαρμόσουμε πολιτικές με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα».

«Και σε ότι αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν εισρεύσει στη χώρα, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν εισρέουν μαγικά. Κάποιος διαπραγματεύτηκε για να έρθουν, κάποιος κατάφερε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα να τους απορροφήσει και να τους διοχετεύσει στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, και είναι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», κατέληξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

24ωρη απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό

Οι Ομοσπονδίες (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ) των υγειονομικών, πάντως, συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ενάντια στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά ότι δεν προκύπτει θετική διαφοροποίηση στα οικονομικά της Δημόσιας Υγείας, αλλά στασιμότητα και συνέχιση του αδιεξόδου:

«Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι αρνητικό και υπάρχει έντονο το φαινόμενο της ανακύκλωσης του προσωπικού, δηλαδή συμβασιούχοι που ήδη εργάζονται καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις και υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι επιλέγουν άλλα Νοσοκομεία να εργαστούν μέσω νέων προκηρύξεων».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να αναταχθεί το ΕΣΥ, να καταστεί ελκυστικό για εργασία με το υφιστάμενο ύψος των Δημοσίων Δαπανών Υγείας που βρίσκονται στο 5,5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5% του ΑΕΠ. Με τέτοιες δαπάνες θα υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα αυξάνουν οι ανισότητες στην πρόσβαση (οξύνονται οι περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες) και ο πολίτης θα είναι αναγκασμένος να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη να αγοράζει υπηρεσίες εντός και εκτός του ΕΣΥ, παρότι έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας στην Ευρώπη με ιδιωτικές δαπάνες υγείας να αγγίζουν το 40%του ΑΕΠ».

«Οι μικρές αυξημένες μεταβιβάσεις του προϋπολογισμού εφέτος στο Υπουργείο Υγείας σε σχέση με το έτος 2025 υπερκαλύπτονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, την αύξηση των μεταβιβάσεων στον ΕΟΠΥΥ κατά 986 εκατ. ευρώ και σε άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η συνεχής αύξηση των τιμών υλικών, αγαθών και υπηρεσιών τα οποία προμηθεύονται οι φορείς του Υπουργείου Υγείας. Βέβαιο είναι ότι στο κλείσιμο του έτους 2026 ο ΕΟΠΥΥ δεν πρόκειται να αποδώσει το προϋπολογισμένο ποσό (912 εκατ. ευρώ) στα Νοσοκομεία. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων είναι δυσβάσταχτες για την οικονομική ανάκαμψη των νοσοκομείων. Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού τον Δεκέμβρη του 2024 ήταν 1,164 δισ. ευρώ και τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν 1,664 δισ. ευρώ».

Πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Ερευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΚΕΠΥ) εξέτασε το διάστημα 2009-2024 και επιχείρησε μια αποτίμηση της απόδοσης του ΕΣΥ στον απόηχο της οικονομικής και πανδημικής κρίσης. Τα κύρια ευρήματα δείχνουν ότι η δημόσια δαπάνη Υγείας μειώθηκε αυτό το διάστημα κατά 43,3%, συμπαρασύροντας τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε μείωση 36,3%. Το ΕΣΥ απώλεσε το 13,6% των νοσοκομείων του, το 23,5% των νοσοκομειακών του κλινών, το 12,9% των εργαζομένων στα νοσοκομεία του και το 11,2% των εργαζομένων του στα Κέντρα Υγείας.

Κατά την πανδημική περίοδο (2020-2024), το ΕΣΥ δεν ενισχύθηκε. Η αύξηση των δημόσιων δαπανών Υγείας κατά 9,7% συνοδεύτηκε από μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων κατά 2,6%, με την πρόσθετη δημόσια δαπάνη να ανακατευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα Υγείας για αγορά υπηρεσιών από αυτόν.

Ομοίως η αύξηση κατά 9,7% του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ συνοδεύτηκε από μείωση κατά 0,5% του μόνιμου προσωπικού.

Κατά τη μετα-πανδημική περίοδο (2024), η χρηματοδότηση των νοσοκομείων, σε σχέση με τα προ κρίσεων επίπεδα του 2009, παραμένει κατά 38% μικρότερη, το υγειονομικό τους προσωπικό είναι κατά 9,6% λιγότερο, ενώ η χειρουργική τους δραστηριότητα αδυνατεί να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα.

