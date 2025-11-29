Ατζέντα μεταρρυθμίσεων: Φοροελαφρύνσεις, συλλογικές συμβάσεις και κτηματολόγιο στο επίκεντρο

Ανάσα για μισθωτούς και εργαζομένους - Τα σχέδια της κυβέρνησης

Newsbomb

Ατζέντα μεταρρυθμίσεων: Φοροελαφρύνσεις, συλλογικές συμβάσεις και κτηματολόγιο στο επίκεντρο
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, συνδυάζοντας την αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας με παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων. Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, κλείνοντας έναν κύκλο ενισχύσεων ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Πυρήνας της οικονομικής πολιτικής παραμένει η σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση – η οποία περιλαμβάνει μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών – που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, με στόχο τη μείωση των βαρών στη μεσαία τάξη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Οι ελαφρύνσεις αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2026.

Ιστορική συμφωνία στην αγορά εργασίας

Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν αφορά την αγορά εργασίας: την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσία των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, κ.ά.), χαρακτηρίστηκε «Ιστορική», καθώς καταργεί μνημονιακούς νόμους και επανεκκινεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να γίνει νόμος στις αρχές του 2026 και προβλέπει:

  • Την πλήρη επαναφορά του καθεστώτος μετενέργειας σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας εντός τριμήνου.

  • Τη μείωση του ορίου εκπροσώπησης εργαζομένων από 50% σε 40% για την επέκταση της συμφωνίας σε όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου.

Το νέο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε αυξήσεις μισθών για μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

Στο Κτηματολόγιο η έκδοση οικοδομικών αδειών

Η δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση αφορά τη δόμηση. Ο νέος φορέας Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ) θα αναλάβει την έκδοση οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητα που σήμερα ανήκει στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης ("one-stop-shop") για όλα τα θέματα ακινήτων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων. Η κίνηση κρίνεται αναγκαία, καθώς οι σημερινές Υ.ΔΟΜ. λαμβάνουν την χαμηλότερη βαθμολογία (3,4/10) στην αξιολόγηση των πολιτών. Ο νέος φορέας αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2027.

Στην ευρύτερη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης περιλαμβάνονται επίσης η μείωση του κόστους ενέργειας για τις βιομηχανίες, η απλούστευση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις και η δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων για πλήρη καταγραφή των δικαιούχων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για πληρωμή οφειλών στην εφορία έως τη Δευτέρα - Διαγράφονται αυτόματα πρόστιμα και προσαυξήσεις

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σουρεαλιστικά περιστατικά με τις αγροτικές ενισχύσεις: Πιστώθηκαν τα χρήματα και έγιναν άμεσα... καπνός - Πλήρωσε και επιπλέον

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Άνδρας συνελήφθη με 800 μέτρα κλεμμένα καλώδια - Αναζητούνται οι δύο ανήλικοι συνεργοί του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου

14:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

WRC: Έγραψε ιστορία ο Οζιέ! Παγκόσμιος Πρωταθλητής για ένατη φορά – Ισοφάρισε τον θρυλικό Λεμπ

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα - 600.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό- Βίντεο

14:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE - O Πάπας Λέων στο Φανάρι: Δοξολογία και κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόβλημα με τα Airbus «χτύπησε» και το αεροπλάνο του Πάπα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν τις μηχανές» οι αγρότες - Τα σημεία που θα στηθούν από αύριο αγροτικά μπλόκα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 8.000 παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων από την Τουρκία εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ατζέντα μεταρρυθμίσεων: Φοροελαφρύνσεις, συλλογικές συμβάσεις και κτηματολόγιο στο επίκεντρο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 90χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο σε καφετέρια και τη διέλυσε ανήμερα των Ευχαριστιών

13:38LIFESTYLE

Paul Walker: 12 χρόνια χωρίς τον «μαχητή των δρόμων» - Το μήνυμα του Vin Diesel

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τον τουρισμό στην Ελλάδα - Υποχωρούν οι παραλίες, κερδίζει η ενδοχώρα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Ζημιές και στη Σαντορίνη - Κατέρρευσε τοιχίο, λάσπες στους δρόμους - Βίντεο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου - Στο στόχαστρο και πετρελαιοφόρο

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα - Πάνω από 2.000 τα ενεργά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα - Πάνω από 2.000 τα ενεργά

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική καταγγελία φοιτήτριας στην Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε πορνογραφικά βίντεο στο κινητό του

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Θάσο - Προβλήματα σε Ελούντα, Χίο, Τζουμέρκα, Κέρκυρα και Μυτιλήνη

14:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE - O Πάπας Λέων στο Φανάρι: Δοξολογία και κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 8.000 παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων από την Τουρκία εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν τις μηχανές» οι αγρότες - Τα σημεία που θα στηθούν από αύριο αγροτικά μπλόκα

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Καθηλώνονται χιλιάδες Airbus: Η τρομακτική πτήση της JetBlue με την αιφνίδια πτώση και τους 15 τραυματίες που άλλαξε τα πάντα για 6.000 αεροσκάφη

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σουρεαλιστικά περιστατικά με τις αγροτικές ενισχύσεις: Πιστώθηκαν τα χρήματα και έγιναν άμεσα... καπνός - Πλήρωσε και επιπλέον

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Αποστρατεύεται έπειτα από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Πάνω από 200mm βροχής σε Τζουμέρκα, Κέρκυρα και Μυτιλήνη - Χάρτης με τα ρεκόρ

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς πεζοναύτες για την Ημέρα των Ευχαριστιών

13:38LIFESTYLE

Paul Walker: 12 χρόνια χωρίς τον «μαχητή των δρόμων» - Το μήνυμα του Vin Diesel

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ