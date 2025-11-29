Ατζέντα μεταρρυθμίσεων: Φοροελαφρύνσεις, συλλογικές συμβάσεις και κτηματολόγιο στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, συνδυάζοντας την αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας με παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων. Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, κλείνοντας έναν κύκλο ενισχύσεων ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Πυρήνας της οικονομικής πολιτικής παραμένει η σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση – η οποία περιλαμβάνει μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών – που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, με στόχο τη μείωση των βαρών στη μεσαία τάξη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Οι ελαφρύνσεις αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2026.

Ιστορική συμφωνία στην αγορά εργασίας

Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν αφορά την αγορά εργασίας: την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσία των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, κ.ά.), χαρακτηρίστηκε «Ιστορική», καθώς καταργεί μνημονιακούς νόμους και επανεκκινεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να γίνει νόμος στις αρχές του 2026 και προβλέπει:

Την πλήρη επαναφορά του καθεστώτος μετενέργειας σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας εντός τριμήνου.

Τη μείωση του ορίου εκπροσώπησης εργαζομένων από 50% σε 40% για την επέκταση της συμφωνίας σε όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου.

Το νέο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε αυξήσεις μισθών για μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

Στο Κτηματολόγιο η έκδοση οικοδομικών αδειών

Η δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση αφορά τη δόμηση. Ο νέος φορέας Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ) θα αναλάβει την έκδοση οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητα που σήμερα ανήκει στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης ("one-stop-shop") για όλα τα θέματα ακινήτων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων. Η κίνηση κρίνεται αναγκαία, καθώς οι σημερινές Υ.ΔΟΜ. λαμβάνουν την χαμηλότερη βαθμολογία (3,4/10) στην αξιολόγηση των πολιτών. Ο νέος φορέας αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2027.

Στην ευρύτερη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης περιλαμβάνονται επίσης η μείωση του κόστους ενέργειας για τις βιομηχανίες, η απλούστευση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις και η δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων για πλήρη καταγραφή των δικαιούχων.

Διαβάστε επίσης