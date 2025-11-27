Μητσοτάκης: Περνούν στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες – Τι είπε για τις συλλογικές συμβάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάνοντας λόγο για «κίνηση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου», αλλά και τη νέα δέσμη μέτρων της κυβέρνησης για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, κατά την εισήγηση στο σημερινό (27/11) Υπουργικό Συμβούλιο.

«Δεν “πατάμε” φρένο, αλλά επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις»

Σε σχόλιο για το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα (20/11) στη Βουλή προς ψήφιση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι αναπτυξιακός και χωρίς να είναι κατάλογος εσόδων – εξόδων, αποτελώντας πυξίδα που κατευθύνει τις προτεραιότητες».

«Για έκτη χρόνια με διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, εφαρμόζονται μέτρα σχεδόν 3 δισ. που θα απλωθούν στην κοινωνία ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις. Είναι προβλέψεις που ενισχύουν το σύνολο με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Στην προτεραιότητα και οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας», προσέθεσε.

Ακόμη, υπενθύμισε ότι αύριο (28/11), θα πιστωθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές «κάτι που σημαίνει μείωση των ενοικίων κατά 8%», πριν αναφερθεί στη μεγάλη αλλαγή της μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών από τις πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης:

– Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

– Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026 – 2029.

– Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026 – 2030.

– Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό.

– Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό, Γιάννη Μπούγα, του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου.

– Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

– Παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου.

Διαβάστε επίσης