Συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: