Ιστορική συμφωνία για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Ανακοινώσεις από τη Νίκη Κεραμέως
Κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων
Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, θα ανακοινωθεί στις 10:30.
Η συμφωνία θα ανακοινωθεί σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).
Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους, αρχής γενομένης από το 2026.
