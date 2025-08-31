Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 25 ενεργές – Ποιες αυξήσεις δίνονται ανά κλάδο

Μόλις 25 είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), που είναι ενεργές το 2025, ανεξάρτητα εάν έχουν υπογραφεί φέτος, ή σε προγενέστερο έτος, αλλά διατηρούνται ακόμα σε ισχύ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι αυξήσεις που προβλέπονται ανά κλάδο εργαζομένων, είναι υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό (σήμερα 880 ευρώ, μικτά). Αυτό ισχύει ακόμα και για συμβάσεις που συμφωνήθηκαν το 2024, ή ακόμα και το 2023, γεγονός που δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων, έλαβαν υπόψη τους και τις όποιες αυξήσεις επρόκειτο να προκύψουν.

Παράλληλα, υπάρχουν και συγκεκριμένες ρυθμίσεις, που αφορούν «ειδικούς» κλάδους της Οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα οι ξεναγοί, ή οι οδηγοί λεωφορείων, ανά περίπτωση.

Ας δούμε πιο αναλυτικά, ποιες είναι οι ενεργές ΣΣΕ, που καλύπτουν περίπου το 25% της αγοράς εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση Κοινοτική Οδηγία, οι Συλλογικές Συμβάσεις πρέπει να αυξηθούν τόσο, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των εργαζόμενων στη χώρα.

Συγκεκριμένα, οι ενεργές συμβάσεις είναι οι εξής:

Ξεναγών Κω: Τριετούς διάρκειας, με αυξήσεις αποδοχών (ανά περίπτωση). Το βασικό ποσό ξενάγησης εκκινεί από τα 65,90 ευρώ και υπάρχουν αναπροσαρμογές με βάση τα κλιμάκια και τις επιμέρους δεξιότητες.

Τριετούς διάρκειας, με αυξήσεις αποδοχών (ανά περίπτωση). Το βασικό ποσό ξενάγησης εκκινεί από τα 65,90 ευρώ και υπάρχουν αναπροσαρμογές με βάση τα κλιμάκια και τις επιμέρους δεξιότητες. Επισιτιστικών καταστημάτων Ρόδου: Διετούς διάρκειας. Ο μισθός, στην πιο χαμηλή κατηγορία (Γ’) εκκινεί από τα 950 ευρώ το 2025 και αυξάνεται στα 998 ευρώ το 2026.

Διετούς διάρκειας. Ο μισθός, στην πιο χαμηλή κατηγορία (Γ’) εκκινεί από τα 950 ευρώ το 2025 και αυξάνεται στα 998 ευρώ το 2026. Κλινικών: ΣΣΕ με Διαιτητική Απόφαση από τον ΟΜΕΔ. Ο βασικός μισθός, στο κατώτερο κλιμάκιο, διαμορφώνεται στα 830 ευρώ. Καθορίζονται επίσης μια σειρά από επιδόματα, καθώς και εφημερίες.

ΣΣΕ με Διαιτητική Απόφαση από τον ΟΜΕΔ. Ο βασικός μισθός, στο κατώτερο κλιμάκιο, διαμορφώνεται στα 830 ευρώ. Καθορίζονται επίσης μια σειρά από επιδόματα, καθώς και εφημερίες. Ηθοποιών Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: Τριετούς διάρκειας με έτος αφετηρίας το 2024. Για το 2025, έχει συμφωνηθεί αύξηση 3% στα 1.251,45 ευρώ μεικτά. Υπάρχουν αναπροσαρμογές, ανάλογα με την προϋπηρεσία κάθε ηθοποιού.

Τριετούς διάρκειας με έτος αφετηρίας το 2024. Για το 2025, έχει συμφωνηθεί αύξηση 3% στα 1.251,45 ευρώ μεικτά. Υπάρχουν αναπροσαρμογές, ανάλογα με την προϋπηρεσία κάθε ηθοποιού. Εκτάκτων Αρχαιολόγων: Ορίζεται βασικός μισθός στα 1.100 ευρώ. Καταβάλλονται επίσης και μια σειρά από επιδόματα.

Ορίζεται βασικός μισθός στα 1.100 ευρώ. Καταβάλλονται επίσης και μια σειρά από επιδόματα. Πρακτορειακές επιχειρήσεις, μέλη της διεθνούς ναυτικής ένωσης (ΔΝΕ): Οι μισθοί εκκινούν από τα 929 ευρώ (βοηθητικό προσωπικό) και τα 977 ευρώ (υπαλληλικό προσωπικό) και αυξάνονται, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Προβλέπονται αυξήσεις από την 1 η Νοεμβρίου.

Οι μισθοί εκκινούν από τα 929 ευρώ (βοηθητικό προσωπικό) και τα 977 ευρώ (υπαλληλικό προσωπικό) και αυξάνονται, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Προβλέπονται αυξήσεις από την 1 Νοεμβρίου. Μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων: Διετούς διάρκειας. Ο κατώτατος μισθός εκκινεί για φέτος στα 858,90 ευρώ και για το 2026 στα 901,80 ευρώ.

Διετούς διάρκειας. Ο κατώτατος μισθός εκκινεί για φέτος στα 858,90 ευρώ και για το 2026 στα 901,80 ευρώ. Οδηγών τουριστικών λεωφορείων ΚΩ: Για το τρέχον έτος, ο βασικός μισθός ορίζεται στα 1.290 ευρώ. Ορίζεται όμως και έως 15 ώρες εργασίας ημερησίως (8 ώρες οδήγησης και 7 ώρες απασχόλησης). Έτσι οριοθετείται 9άωρη υποχρεωτική ημερήσια ανάπαυση, κατώτερη από τα ευρύτερα όρια του 11άωρου που έχουν θεσμοθετηθεί.

Για το τρέχον έτος, ο βασικός μισθός ορίζεται στα 1.290 ευρώ. Ορίζεται όμως και έως 15 ώρες εργασίας ημερησίως (8 ώρες οδήγησης και 7 ώρες απασχόλησης). Έτσι οριοθετείται 9άωρη υποχρεωτική ημερήσια ανάπαυση, κατώτερη από τα ευρύτερα όρια του 11άωρου που έχουν θεσμοθετηθεί. Ξεναγών Ρόδου: Για το 2025, οι νόμιμες αμοιβές εκκινούν από τα 89,10 ευρώ, και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το αριθμό των ξεναγούμενων.

Για το 2025, οι νόμιμες αμοιβές εκκινούν από τα 89,10 ευρώ, και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το αριθμό των ξεναγούμενων. Ξεναγών Βορείου Ελλάδος: Η αμοιβή ξεκινάει από τα 82 ευρώ, ανά ξενάγηση και υπάρχουν αναπροσαρμογές, τόσο ως προς την περιοχή, όσο και αν προβλέπεται πεζοπορία (30 ευρώ) ή υπερωριακή εργασία.

Η αμοιβή ξεκινάει από τα 82 ευρώ, ανά ξενάγηση και υπάρχουν αναπροσαρμογές, τόσο ως προς την περιοχή, όσο και αν προβλέπεται πεζοπορία (30 ευρώ) ή υπερωριακή εργασία. Ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Λασιθίου: Διετούς διάρκειας. Για φέτος, στη χαμηλότερη κατηγορία (Δ’) ο βασικός μισθός ορίζεται στα 960 ευρώ, ενώ για το 2026 στα 980 ευρώ.

Διετούς διάρκειας. Για φέτος, στη χαμηλότερη κατηγορία (Δ’) ο βασικός μισθός ορίζεται στα 960 ευρώ, ενώ για το 2026 στα 980 ευρώ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Ηρακλείου: Η σύμβαση έχει ως αφετηρία τον Μάρτιο του 2023 και λήξη τέσσερα χρόνια αργότερα. Για φέτος (1.4.2025 – 31.3.2026) ο βασικός μισθός για την χαμηλότερη κατηγορία (Δ’) ορίζεται στα 962 ευρώ. Του χρόνου (1.4.2026 – 31.3.2027) αυξάνεται στα 991 ευρώ.

Η σύμβαση έχει ως αφετηρία τον Μάρτιο του 2023 και λήξη τέσσερα χρόνια αργότερα. Για φέτος (1.4.2025 – 31.3.2026) ο βασικός μισθός για την χαμηλότερη κατηγορία (Δ’) ορίζεται στα 962 ευρώ. Του χρόνου (1.4.2026 – 31.3.2027) αυξάνεται στα 991 ευρώ. Καπνοβιομηχανίας: Διετούς διάρκειας. Για το 2025, το ημερομίσθιο, στη χαμηλότερη κατηγορία (ΣΤ’) ορίζεται στα 39,30 ευρώ. Για το 2026, αυξάνεται στα 41,27 ευρώ.

Διετούς διάρκειας. Για το 2025, το ημερομίσθιο, στη χαμηλότερη κατηγορία (ΣΤ’) ορίζεται στα 39,30 ευρώ. Για το 2026, αυξάνεται στα 41,27 ευρώ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Χανίων: Η σύμβαση έχει υπογραφεί από το 2023. Προβλέπει για το 2025, αύξηση 5% στις αποδοχές. Έτσι, στη χαμηλότερη κατηγορία (Δ’) ο μισθός διαμορφώνεται στα 938 ευρώ για φέτος και αυξάνεται στα 966 ευρώ για το 2026.

Η σύμβαση έχει υπογραφεί από το 2023. Προβλέπει για το 2025, αύξηση 5% στις αποδοχές. Έτσι, στη χαμηλότερη κατηγορία (Δ’) ο μισθός διαμορφώνεται στα 938 ευρώ για φέτος και αυξάνεται στα 966 ευρώ για το 2026. Ξενοδοχοϋπαλλήλων: Πρόκειται για τροποποίηση παλαιότερης ΣΣΕ. Για το 2025 προβλέπει βασικό μισθό 950 ευρώ στην κατώτερη κατηγορία (Δ’), που αυξάνεται στα 970 ευρώ το 2026.

Πρόκειται για τροποποίηση παλαιότερης ΣΣΕ. Για το 2025 προβλέπει βασικό μισθό 950 ευρώ στην κατώτερη κατηγορία (Δ’), που αυξάνεται στα 970 ευρώ το 2026. Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών): Προβλέπεται αύξηση 4% για το 2025. Έτσι, οι βασικές αποδοχές για εργαζόμενους χωρίς προϋπηρεσία, ορίζονται στα 1.050,4 ευρώ.

Προβλέπεται αύξηση 4% για το 2025. Έτσι, οι βασικές αποδοχές για εργαζόμενους χωρίς προϋπηρεσία, ορίζονται στα 1.050,4 ευρώ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (προσωπικό): Πρόκειται για τροποποίηση παλαιότερης ΣΣΕ. Αφορά πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Ρυθμίζει μόνο το ωράριο απασχόλησης, τις άδειες, τις μεταθέσεις – αποσπάσεις – μετακινήσεις.

Πρόκειται για τροποποίηση παλαιότερης ΣΣΕ. Αφορά πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Ρυθμίζει μόνο το ωράριο απασχόλησης, τις άδειες, τις μεταθέσεις – αποσπάσεις – μετακινήσεις. Χειριστών τεχνικών έργου: Διαιτητική Απόφαση μέσω ΟΜΕΔ. Ορίζεται βασικός μισθός 1.200 ευρώ για τους αδειούχους χειριστές τεχνικών έργων και βασικό ημερομίσθιο στα 43 ευρώ για τους βοηθούς χειριστές τεχνικών έργων.

Διαιτητική Απόφαση μέσω ΟΜΕΔ. Ορίζεται βασικός μισθός 1.200 ευρώ για τους αδειούχους χειριστές τεχνικών έργων και βασικό ημερομίσθιο στα 43 ευρώ για τους βοηθούς χειριστές τεχνικών έργων. Τραπεζών ΟΤΟΕ: Για το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτος ο βασικός μισθός, για εργαζόμενους χωρίς κλιμάκιο, ορίζεται στα 904 ευρώ (προσωπικό καθαριότητας), στα 946 ευρώ (βοηθητικό προσωπικό) και στα 1.020 ευρώ (κύριο προσωπικό). Από 1.7.2025 έως 30.11.2025 τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 922 ευρώ, 965 ευρώ και 1.040 ευρώ. Προβλέπονται ετήσιες αυξήσεις για το 2026, (940 ευρώ, 984 ευρώ και 1.061 ευρώ, αντίστοιχα) και για το 2027 (959 ευρώ, 1.004 ευρώ και 1.082 ευρώ αντίστοιχα).

Για το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτος ο βασικός μισθός, για εργαζόμενους χωρίς κλιμάκιο, ορίζεται στα 904 ευρώ (προσωπικό καθαριότητας), στα 946 ευρώ (βοηθητικό προσωπικό) και στα 1.020 ευρώ (κύριο προσωπικό). Από 1.7.2025 έως 30.11.2025 τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 922 ευρώ, 965 ευρώ και 1.040 ευρώ. Προβλέπονται ετήσιες αυξήσεις για το 2026, (940 ευρώ, 984 ευρώ και 1.061 ευρώ, αντίστοιχα) και για το 2027 (959 ευρώ, 1.004 ευρώ και 1.082 ευρώ αντίστοιχα). Σιδηροβιομηχανία: Από την 1 η Ιουλίου, το βασικό ημερομίσθιο για 0-3 έτη απασχόλησης, ορίζεται στα 41,70 ευρώ για το εργατοτεχνικό προσωπικό και στα 40,80 ευρώ για τους ειδικευμένους εργάτες. Για τους Ειδικευμένους Αδειούχους, ορίζεται βασικός μισθός, για 0-3 έτη απασχόλησης, στα 949 ευρώ και για τους πιστοποιημένους εργατοτεχνίτες στα 912 ευρώ.

Από την 1 Ιουλίου, το βασικό ημερομίσθιο για 0-3 έτη απασχόλησης, ορίζεται στα 41,70 ευρώ για το εργατοτεχνικό προσωπικό και στα 40,80 ευρώ για τους ειδικευμένους εργάτες. Για τους Ειδικευμένους Αδειούχους, ορίζεται βασικός μισθός, για 0-3 έτη απασχόλησης, στα 949 ευρώ και για τους πιστοποιημένους εργατοτεχνίτες στα 912 ευρώ. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου: Από 1.8.2025 έως 31.3.2026, ο βασικός μισθός στην κατώτερη κατηγορία (Δ’) ορίζεται στα 969 ευρώ.

Από 1.8.2025 έως 31.3.2026, ο βασικός μισθός στην κατώτερη κατηγορία (Δ’) ορίζεται στα 969 ευρώ. Οικοδόμων ελεύθερων επαγγελμάτων: Το ημερομίσθιο ορίζεται στα 43 ευρώ για τους ανειδίκευτους εργάτες, στα 46 ευρώ για τους βοηθούς τεχνιτών και ειδικευμένων εργατών και στα 50 ευρώ για τους τεχνίτες.

Το ημερομίσθιο ορίζεται στα 43 ευρώ για τους ανειδίκευτους εργάτες, στα 46 ευρώ για τους βοηθούς τεχνιτών και ειδικευμένων εργατών και στα 50 ευρώ για τους τεχνίτες. Ιατρικών επισκεπτών: Ο εκάστοτε βασικός μισθός θα λαμβάνει προσαύξηση 30 ευρώ.

Ο εκάστοτε βασικός μισθός θα λαμβάνει προσαύξηση 30 ευρώ. Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων: Από την 1 η Απριλίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται σε 890 ευρώ για τους αδειούχους ηλεκτρολόγους, 910 ευρώ για αδειούχους αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους και 930 ευρώ για εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότητας 1 ης και 2 ης ομάδας με θέση.

Από την 1 Απριλίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται σε 890 ευρώ για τους αδειούχους ηλεκτρολόγους, 910 ευρώ για αδειούχους αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους και 930 ευρώ για εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότητας 1 και 2 ομάδας με θέση. Ηλεκτροτεχνίτες καταστημάτων: Από 1.4.2025, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται σε 890,75 ευρώ για αδειούχους ηλεκτρολόγους, 933,46 ευρώ για αδειούχους αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους, 981,84 ευρώ για εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, 1 ης και 2 ης ομάδας.

Από 1.4.2025, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται σε 890,75 ευρώ για αδειούχους ηλεκτρολόγους, 933,46 ευρώ για αδειούχους αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους, 981,84 ευρώ για εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, 1 και 2 ομάδας. Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα: Ορίστηκε αύξηση 4% για φέτος, κάτι που σημαίνει ότι στο 1ο κλιμάκιο, ο βασικός μισθός υπολογίζεται στα 1.065 ευρώ. Για το 2026 προβλέπεται αύξηση 3% και έτσι ο βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται στα 1.097 ευρώ. Για το 2027 προβλέπεται αύξηση 2%, με συνέπεια ο βασικός μισθός να αυξάνεται στα 1.119 ευρώ.

Πίνακας: Οι ΣΣΕ του 2025

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

