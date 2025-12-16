Βουλή: Ανοίγει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τον νέο προϋπολογισμό ως έναν οδικό χάρτη ο οποίος συνδέει το 2025 με το 2027, στην προοπτική του 2030.

Για αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μήνα-μήνα τα μέτρα που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026 και τα οποία στηρίζονται στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στους νέους και στις οικογένειες.

Στο επίκεντρο το ζήτημα της στέγασης

Σε αυτό το πλαίσιο ένα κεφάλαιο από την σημερινή ομιλία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αφορά στη στέγαση, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων, αλλά και ως βασικό έξοδο των νοικοκυριών. Γι' αυτό και τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνησή του μέχρι σήμερα (Προγράμματα Σπίτι μου, επίδομα ενοικίου κλπ), θα τα πλαισιώσει με μερικές νέες πρωτοβουλίες.

Αναφορά αναμένεται να υπάρξει από τον κ. Μητσοτάκη και στο αγροτικό ζήτημα, αφήνοντας ωστόσο το κομμάτι των διαπραγματεύσεων στο αρμόδιο υπουργείο.

Ο ίδιος θα επιμείνει στην αντίληψή του για την αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής με αιχμή την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πέρασμα στην ΑΑΔΕ, κάτι που θεωρεί κομβικό σημείο για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα τονίσει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πέρασμα στην ΑΑΔΕ ως το πρώτο βήμα για να δούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, αναμένεται να σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ενταγμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, επισημαίνοντας πως η αντιπολίτευση αδυνατεί να παίξει τον ρόλο της, περιοριζόμενη σε καταστροφολογία και χωρίς καμία θετική πρόταση. Για να επιμείνει ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησής του είναι η μόνη εγγύηση για το μέλλον που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας στα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης