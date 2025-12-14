Βουλή - Προϋπολογισμός - ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νέες συλλήψεις

Το «ελληνικό FBI» είναι η υπηρεσία που ανέλαβε το έργο της εξάρθρωσης των εγκληματικών ομάδων που εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής, στη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026», Αθήνα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
«Καθήκον και προτεραιότητα του υπουργείου μας είναι προστασία του πολίτη. Επιχειρούμε μια σειρά από θεσμικές πολιτικές αλλαγές, που εμπεδώνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη συζήτηση στη Βουλή, του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης, η νέα δομή του αρχηγείου επικεντρώνεται στην εντατικοποίηση των δράσεων και των ελέγχων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μικρής ή μεγάλης εγκληματικότητας, επισημαίνοντας ότι «η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας είναι απίστευτο πόσο συμβάλει στην διερεύνηση των εγκλημάτων».

«Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 σχηματίστηκαν 10.826 δικογραφίες για τα αδικήματα όπλων», ανέφερε, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε «στην σημαντική τομή στην οποία προχώρησε η ΕΛΑΣ με την ίδρυση της υπηρεσίας δίωξης οργανωμένου εγκλήματος», η οποία συνέλαβε και τους εμπλεκόμενους με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το «ελληνικό FBI στους 13 μήνες της λειτουργίας του έχει συλλάβει 1900 κατηγορούμενους και οι 550 εξ αυτών είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι. Η δραστηριότητα του είναι τεράστια, με αποδόμηση 157 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην διακίνηση ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, απάτες, λαθρεμπόριο καυσίμων τσιγάρων, αθλητική βία.

Είναι η υπηρεσία που ανέλαβε το έργο της εξάρθρωσης των εγκληματικών ομάδων που εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη, δύο από αυτές έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιαστούν από την υπηρεσία. Επίσης, έχουν ελεγχθεί πάνω από 6.000 ατομικά ΑΦΜ, έχουν δεσμευθεί 33 εκ ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν σε κάποιους αχρεωστήτως», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μεγάλο ζήτημα και προτεραιότητα», όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, «αποτελεί για το υπουργείο, η ασφάλεια και η αστυνόμευση των πόλεων».

«Οι αστυνομικοί είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη σε όλες τις πόλεις της χώρας και η εγκληματικότητα έχει μειωθεί αισθητά», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε, «η 'Αμεση Δράση δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 2 εκ τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών»».

Πρόσθεσε δε, ότι «η νέα δράση για την ασφάλεια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με τους 350 αστυνομικούς που κάνουν ελέγχους διαρκώς σε 24ωρη βάση, επέφερε πολύ σπουδαία αποτελέσματα».

«Εδώ και έξι μήνες έγιναν 15.240 έλεγχοι, 2.000 συλλήψεις για κλοπές, ναρκωτικά, ληστείες, όπλα», σημείωσε.

Έμφαση έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στα τροχαία ατυχήματα, επισημαίνοντας ότι «το 2025 υπάρχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και ταυτόχρονα και πρόκληση για να συνεχιστεί η αυστηρή αστυνομική επιτήρηση των δρόμων». «Έχουμε 120 λιγότερους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα.

Το προηγούμενο τριήμερο η τροχαία στην Αττική πραγματοποίησε 17.500 αλκοτέστ», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει κανένα άβατο, σε καμία περιοχή και προστατεύονται πλέον οι ευάλωτοι πολίτες που υφίσταντο συστηματικά την παραβατικότητα και την πίεση σε ορισμένες περιοχές», τόνισε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσματα των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

«Τα 63 γραφεία τα οποία δημιουργήθηκαν, ένα σε κάθε νομό, το 2025 δέχτηκαν 19.500 καταγγελίες θυμάτων με τους δράστες να φθάνουν στους 12.500.

Οι ίδιες υπηρεσίες, μετέφεραν 1300 θύματα, έλαβαν μέτρα ασφάλειας για 1600 θύματα και έχουν εξασφαλίσει τη ζωή 500 γυναικών ενώ 5.240 θύματα έχουν εγκαταστήσει το «πάνικ μπάτον» και 400 και πλέον κατηγορούμενοι από τους κακοποιητές, είναι στη φυλακή», υπογράμμισε.

