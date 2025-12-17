Κίνηση τώρα: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο Λεκανοπέδι καθώς η κίνηση των οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα στο τμήμα μεταξύ Αττικής Οδού και Λεωφόρο Αθηνών.

Με χαμηλές ταχύτητες πραγμαροποιείται η κίνηση των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από τους δρόμους του Πειραιά.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης σε Μεσογείων, Κηφισίας, Λεωφόρος Ποσειδώνος καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 15'-20' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας.

Στάση εργασίας σήμερα στα λεωφορεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα τα λεωφορεία πραγματοποιούν στάση εργασίας. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00, ενώ μετά την έναρξη της στάσης εργασίας, η εξυπηρέτηση των επιβατών θα ανασταλεί έως τις 17:00. Οι περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές εκτός κέντρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων του ΟΑΣΑ.

