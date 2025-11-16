Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

Η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στο Μιλάνο με τα παιδιά της για να περάσουν το Σαββατοκύριακο με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα.

Το ζευγάρι ταξιδεύει συνέχεια, λόγω της απόστασης που τους χωρίζει και προσπαθούν να αξιοποιούν όσο πιο δημιουργικά μπορούν το διάλειμμά τους από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος ήταν πρώην μπασκετμπολίστας, διοργάνωσε ένα ξεχωριστό event για μικρούς και μεγάλους, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο μπάσκετ.

Σε αναδημοσιεύσεις που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram, στο ίδιο event έδωσε το παρών και η Ιταλίδα influencer, Κιάρα Φεράνι, η οποία μένει μόνιμα στο Μιλάνο.

Όλοι μαζί φόρεσαν τα αθλητικά τους ρούχα και δοκίμασαν τις ικανότητές τους στο μπάσκετ, ενώ δεν παρέλειψαν να τραβήξουν και αναμνηστικές φωτογραφίες.

