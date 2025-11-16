Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της
Οι αναρτήσεις της παρουσιάστριας με το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της.
Η παρουσιάστρια του Alpha που αφιερώνει τα Σαββατοκύριακα αποκλειστικά στην οικογένειά της, αποφάσισε να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο της για να διασκεδάσει με τα παιδιά της στολίζοντας όλοι μαζί το σπίτι για τα Χριστούγεννα.
Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Σταματίνα Τσιμτσιλή φαίνεται να απολαμβάνει την στιγμή, αφού τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη της γιορτή, ενώ σε μία από τις αναρτήσεις ποζάρει χαμογελαστή μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής
15:27 ∙ WHAT THE FACT
Δεν είναι μόνο το γιαούρτι: 6 τροφές που περιέχουν περισσότερα προβιοτικά
06:55 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται
12:10 ∙ WHAT THE FACT