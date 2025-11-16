Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της.

Η παρουσιάστρια του Alpha που αφιερώνει τα Σαββατοκύριακα αποκλειστικά στην οικογένειά της, αποφάσισε να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο της για να διασκεδάσει με τα παιδιά της στολίζοντας όλοι μαζί το σπίτι για τα Χριστούγεννα.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Σταματίνα Τσιμτσιλή φαίνεται να απολαμβάνει την στιγμή, αφού τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη της γιορτή, ενώ σε μία από τις αναρτήσεις ποζάρει χαμογελαστή μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

