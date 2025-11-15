The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

Μία συγκινητική ιστορία μοιράστηκε με το κοινό διαγωνιζόμενη του «The Voice» στο επεισόδιο του Σαββάτου (15/11).

Η 42χρονη Χαρούλα από το Ηράκλειο Κρήτης μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να καθηλωθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο.

«Το 2012 σηκώθηκα ένα πρωί και άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο, είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου. Μετά έκανα εγχείρηση στο κεφάλι και ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες. Η αποκατάσταση μου ήταν δύσκολη αλλά με τα χρόνια πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει, τη φωνή μου δεν την έχασα ποτέ. Προσπαθούσα μάλλον μόνη μου να βρω τη δύναμη να ξαναγίνω όπως πριν», είπε αρχικά η Χαρούλα.

«Σε όλο αυτό ήταν πάντα δίπλα η οικογένεια μου. Νομίζω ότι η αγάπη τους με έκανε πιο γρήγορα καλά, η αγάπη είναι το καλύτερο φάρμακο», πρόσθεσε η διαγωνιζόμενη.

