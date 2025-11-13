The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

Το «Voice» είναι το πιο πολυσυζητημένο πρότζεκτ της χρονιάς…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αποτελεί το πιο δυνατό χαρτί του ΣΚΑΪ, αλλά και ένα από τα αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα της σεζόν. Το «Voice» συνεχίζει να σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης, χαρίζοντας στο κανάλι του Φαλήρου πρωτιές και νούμερα που αγγίζουν το 30%. Το μυστικό της επιτυχίας δεν είναι άλλο από τους τέσσερις κριτές, που φέτος «κεντάνε» με τις ατάκες τους και το πάρτι που στήνουν κάθε Σαββατοκύριακο.

Έλενα Παπαρίζου - The Voice

Από αυτή την εβδομάδα, τα στελέχη του σταθμού ρίχνουν στην αρένα ένα ακόμη επεισόδιο αφού το μουσικό σόου θα παίζεται και τα βράδια της Παρασκευής. Από την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, στις 21.00, το «Voice» περνάει στη δεύτερη συναρπαστική φάση… εκείνη των Knockouts.

Πάνος Μουζουράκης - The Voice

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, έχουν κερδίσει στις ομάδες τους περισσότερους από 40 διαγωνιζόμενους. Στη δεύτερη φάση πρέπει να επιλέξουν με ποιους θα συνεχίσουν στα BATTLES.

Γιώργος Μαζωνάκης - The Voice
Χρήστος Μάστορας - The Voice

Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι, όμως, οι τρεις από τους τέσσερις coaches έχουν προσκαλέσει αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχεται τον Κώστα Τουρνά, ο Χρήστος Μάστορας τον Στράτο Αντιπαριώτη, κατά κόσμον Stan, και η Έλενα Παπαρίζου τον Μάνο Πυροβολάκη. Η καλλιτεχνική τους συνύπαρξη στο πλατό του «Voice» θα κρατήσει την καλύτερη συντροφιά στο κοινό, με τα «ντουέτα» να ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις στη σκηνή.

Πάνος Μουζουράκης - The Voice

Το «Voice» θα συνεχίσει να κρατά συντροφιά έως τα τέλη Δεκεμβρίου, με τους ανθρώπους του καναλιού και της παραγωγής να έχουν στα σκαριά πολλές ανατροπές και σπέσιαλ καλεσμένους.

