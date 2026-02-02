Κιάρα Φεράνι: Γίνεται το νέο πρόσωπο για την ανοιξιάτικη καμπάνια της GUESS

Στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της GUESS για την Άνοιξη του 2026 βρίσκεται η Κιάρα Φεράνι, η οποία ανακοίνωσε πως είναι το νέο πρόσωπο του brand.

Η GUESS ανοίγει την αυλαία της καμπάνιας παρουσιάζοντας μια πρώτη, αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια ενός project που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το brand. Με το μήνυμα «A lot more is still to come», η GUESS προϊδεάζει για μια σεζόν γεμάτη εικόνες, δυναμισμό και σύγχρονη αισθητική, πιστή στο διαχρονικό της DNA.

Το post της Chiara Ferragni

«An iconic fit. Starting this new chapter with some great news», έγραψε χαρακτηριστικά η Κιάρα Φεράνι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Paul Marciano, όλη την ομάδα της GUESS και τους Morelli Brothers, που ανέλαβαν τη φωτογράφιση της καμπάνιας.

Chiara Ferragni wore a pale knit top with black trousers and wedges for the Guess Spring 2026 campaign shoot pic.twitter.com/UBiU1DVIxy — GG (@RealSartoria) January 26, 2026

Η Spring ’26 φαίνεται πως συνεχίζει να χτίζει πάνω στη χαρακτηριστική διαχρονική της αισθητική της GUESS με δυναμικές σιλουέτες, καθαρές γραμμές και μια σύγχρονη, αισθησιακή προσέγγιση που γεφυρώνει το κλασικό με το μοντέρνο.

https://www.instagram.com/p/DT0Ntu_iO9p/

Τα backstage στιγμιότυπα αποκαλύπτουν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον φακό - από το styling και την προετοιμασία των looks μέχρι τη χημεία της ομάδας και τη δυναμική παρουσία της Φεράνι.

Η καμπάνια φαίνεται πως θα επενδύει σε denim αναφορές, φρέσκες υφές και μοντέρνα κοψίματα. Πρόκειται για μια ωδή στη θηλυκότητα και την αυθεντικότητα, αξίες που παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με το brand.

Στιγμιότυπο από Instagram story της Chiara Ferragni, με αφορμή τη συνεργασία της με τη GUESS για την καμπάνια Spring ’26

Με το hashtag #LoveGUESS, η GUESS καλεί το κοινό να γίνει μέρος αυτής της νέας αφήγησης, υπενθυμίζοντας πως πρόκειται μόνο για την αρχή και πως το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Κιάρα Φεράνι αναμένεται με ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης