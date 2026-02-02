Κιάρα Φεράνι: Γίνεται το νέο πρόσωπο για την ανοιξιάτικη καμπάνια της GUESS
Η διάσημη influencer και επιχειρηματίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας με το δημοφιλές brand
Στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της GUESS για την Άνοιξη του 2026 βρίσκεται η Κιάρα Φεράνι, η οποία ανακοίνωσε πως είναι το νέο πρόσωπο του brand.
Η GUESS ανοίγει την αυλαία της καμπάνιας παρουσιάζοντας μια πρώτη, αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια ενός project που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το brand. Με το μήνυμα «A lot more is still to come», η GUESS προϊδεάζει για μια σεζόν γεμάτη εικόνες, δυναμισμό και σύγχρονη αισθητική, πιστή στο διαχρονικό της DNA.
«An iconic fit. Starting this new chapter with some great news», έγραψε χαρακτηριστικά η Κιάρα Φεράνι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Paul Marciano, όλη την ομάδα της GUESS και τους Morelli Brothers, που ανέλαβαν τη φωτογράφιση της καμπάνιας.
Η Spring ’26 φαίνεται πως συνεχίζει να χτίζει πάνω στη χαρακτηριστική διαχρονική της αισθητική της GUESS με δυναμικές σιλουέτες, καθαρές γραμμές και μια σύγχρονη, αισθησιακή προσέγγιση που γεφυρώνει το κλασικό με το μοντέρνο.
Τα backstage στιγμιότυπα αποκαλύπτουν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον φακό - από το styling και την προετοιμασία των looks μέχρι τη χημεία της ομάδας και τη δυναμική παρουσία της Φεράνι.
Η καμπάνια φαίνεται πως θα επενδύει σε denim αναφορές, φρέσκες υφές και μοντέρνα κοψίματα. Πρόκειται για μια ωδή στη θηλυκότητα και την αυθεντικότητα, αξίες που παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με το brand.
Με το hashtag #LoveGUESS, η GUESS καλεί το κοινό να γίνει μέρος αυτής της νέας αφήγησης, υπενθυμίζοντας πως πρόκειται μόνο για την αρχή και πως το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Κιάρα Φεράνι αναμένεται με ενδιαφέρον.