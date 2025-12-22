Συγκρατημένες οι αγορές για τα Χριστούγεννα, παρά την αυξημένη κίνηση στην αγορά

Ανοιχτά ήταν την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα, με τους εμπόρους να ελπίζουν πως η εορταστική περίοδος θα λειτουργήσει «διορθωτικά», καλύπτοντας μέρος του ελλειμματικού ετήσιου τζίρου, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο κόσμος κατέκλυσε την αγορά, ωστόσο οι περισσότερες δαπάνες έγιναν με φειδώ. Καταναλωτές που μίλησαν στην κάμερα του Αnt1 σημείωσαν ότι «συγκριτικά με πέρσι, φέτος είναι πιο ακριβά, πιο ανεβασμένες οι τιμές», ενώ άλλος ανέφερε πως ψώνισε «ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, τα απαραίτητα όμως…».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, 9 στους 10 καταναλωτές φέτος θα κάνουν αγορές ύψους 100 έως 500 ευρώ. Το 40% των δαπανών κατευθύνεται σε ένδυση και υπόδηση, το 30% σε παιχνίδια και είδη τεχνολογίας και περίπου 20% σε είδη σπιτιού.

Με τον ετήσιο πληθωρισμό να εκτιμάται στο 2,6%, καταναλωτές και έμποροι προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανελαστικές δαπάνες και τις αυξημένες τιμές. Εννέα στους δέκα δηλώνουν ότι επηρεάζονται από την ακρίβεια στις φετινές γιορτές, οι μισοί αναζητούν πιο οικονομικά προϊόντα, 4 στους 10 περιορίζουν συνολικά τις αγορές τους, 3 στους 10 ψωνίζουν κυρίως στις προσφορές, ενώ 1 στους 2 έχει θέσει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια.

Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα

Σε ισχύ είναι το διευρυμένο ωραρίο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00 Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00 Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00 Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00 Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00 Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Από τις 13 Δεκεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.