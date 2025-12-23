Πώς θα κινηθεί η αγορά σήμερα και την παραμονή των Χριστουγέννων – Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ

Η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, αν και πολλοί καταναλωτές είναι συγκρατημένοι, με καταστήματα, σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα να λειτουργούν με εκτεταμένο ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το αυξημένο αγοραστικό κοινό εν όψει των Χριστουγέννων.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν επίσης με διευρυμένο ωράριο, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν νωρίς το πρωί και να κλείνουν το βράδυ, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για προμήθειες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Όμως, συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγξουν τον επίσημο ιστότοπο ή τη σελίδα κοινωνικών δικτύων της αλυσίδας που τους ενδιαφέρει για το ακριβές ωράριο στο κατάστημα της περιοχής σους.

Τα εμπορικά κέντρα (malls) θα παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με συνεχές ωράριο (09:00 – 21:00), φιλοξενώντας τόσο καταστήματα λιανικής όσο και χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Το ίδιο ισχύει και για τα καταστήματα ρούχων, ηλεκτρονικών, δώρων κ.ά.

Τι αλλάζει την παραμονή των Χριστουγέννων και τι ισχύει για αρτοποιεία

Καταστήματα λιανικής: 09:00 – 18:00.

09:00 – 18:00. Σούπερ μάρκετ: 09:00 – 18:00 και ανάλογα με την αλυσίδα, κάποια μπορεί να ανοίγουν νωρίτερα (π.χ. 08:00) ή να κλείνουν λίγο αργότερα (π.χ. 20:00).

09:00 – 18:00 και ανάλογα με την αλυσίδα, κάποια μπορεί να ανοίγουν νωρίτερα (π.χ. 08:00) ή να κλείνουν λίγο αργότερα (π.χ. 20:00). Εμπορικά κέντρα (malls): 09:00 – 18:00, ενώ, χώροι εστίασης μπορεί να παραμείνουν ανοικτοί λίγο παραπάνω.

09:00 – 18:00, ενώ, χώροι εστίασης μπορεί να παραμείνουν ανοικτοί λίγο παραπάνω. Φούρνοι / αρτοποιεία: 06:00 – 14:00 ή 15:00, αλλά μπορεί να κλείσουν νωρίτερα αν εξαντληθούν τα προϊόντα.

