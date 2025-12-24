Εργατικό δυστύχημα στη Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε επιχείρηση

Τραγωδία σημειώθηκε στην ανατολική Σλοβακία, όπου τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή εγκατάστασης στην επιχείρηση όπου εργάζονταν, όπως μετέδωσε χθες Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων TASR.

Οι σοροί των ανδρών ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, ενώ ένας τέταρτος εργαζόμενος βρέθηκε ζωντανός και διακομίστηκε σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην εγκατάσταση βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες όταν κατέρρευσε η οροφή. Οι τρεις νεκροί ήταν 23, 31 και 41 ετών.

Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα στη Βέλκε Καπούσανι, πόλη περίπου 83.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 370 χιλιομέτρων ανατολικά από την Μπρατισλάβα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε ώρες και η αστυνομία ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.