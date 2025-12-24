ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Εκατοντάδες επισκέπτες στήριξαν το Christmas Bazaar-θεσμό για τα Νότια Προάστια

Συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό για την παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»

Newsbomb

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Εκατοντάδες επισκέπτες στήριξαν το Christmas Bazaar-θεσμό για τα Νότια Προάστια

Το Christmas Bazaar θεσμός για τα Νότια Προάστια

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τα φετινά Χριστούγεννα οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ απηύθυναν κάλεσμα σε όλους να στείλουν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά που έχουν ανάγκη, κάνοντας τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους από το Christmas Bazaar που διοργάνωσαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους στη Γλυφάδα (επί της Λ. Βουλιαγμένης 57), από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου!

Εκατοντάδες επισκέπτες, εταιρείες-χορηγοί αλλά και το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ έκαναν όλοι μαζί ένα… θαύμα, καθώς το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» που στηρίζει και φιλοξενεί παιδάκια που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους.

img6638.jpg

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ ευχαριστούν όλους όσους έσπευσαν να στηρίξουν το φετινό bazaar -στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αγάπης και προσφοράς- μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας/Ελληνικού/Βούλας/Βουλιαγμένης/Βάρης κ. Αντώνιος, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, κ.ά.

img6594.jpg

Συγκεκριμένα, θερμές ευχαριστίες:

  • Στους χορηγούς & υποστηρικτές του Bazaar: KATERINA KROMMIDAKI, AROSHA (Aesthetic Science), The C.U.T, SEVENTEEN, Amaya Soy Candles, BAXI, Adelco, Cook Book store, Esp Hellas, CherBros, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε., THOMAS COSMETICS, GREEK WINE CELLARS, Mon Massage, AthenArt, Just Elenia, Julliette Armand, Kryolan, Chara Lebessi, SEAJETS, Lotus A.Β.Ε.Ε., Pharmex, Pop Art, Radiant PROFESSIONAL, Δάφνης, Serashine HEALTH & BEAUTY, SUGARTIA, TRANOULIS PERFUMES & MORE, YELLOW ROSE, ZACHARIAS, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Balaskas Delicatessen, vipart.gr, VIP GROUP OF COMPANIES, Vasilis & Roxani (Luxury Handmade Bags), Sessile (Greek Fashion Brand- ATHENS), Melissotis (bee products), Unthink Fitness Republic Hub, ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ, THE MARGI, BEAUTYMIND, ANDRIANOPOULOS, PIZZA FAN, Oh La Low, KARATZAS WINERY, ΧΕΛΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, State of Mind, ΑΡΤΙΖΑΝ, Μεσσηνιακή παράδοση, Katopodis family, η άγρια μέλισσα, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ, Μέλι, αλάδανο, 4 stagones, MAD, myradio 104,6, ATLAS expo κ.ά
  • Στον δημοφιλή pop τραγουδιστή Γιάννη Μωραΐτη & την Spark Records που υποστήριξαν μουσικά τα εγκαίνια του Bazaar
  • Στην παιδική χορωδία του Ωδείου Μητσάκου που τραγούδησαν όμορφες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες στα εγκαίνια
  • Στο διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, που ενίσχυσε τον στόχο με οικογενειακές αγορές από το Bazaar
  • Στους εκατοντάδες επισκέπτες που συνέβαλαν στην προσπάθεια στήριξης της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας»
img6740.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 4120313
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406
  • https://www.iekalfa.gr/
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το tap2ride απλοποιεί τις καθημερινές μας μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι ευχές για καλές γιορτές

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το νέο, ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία - Εστάλη ήδη στη Μόσχα

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη φανατική θαυμάστρια του - Δείτε βίντεο

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027

12:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Διευθετήθηκαν τα τρακτέρ στη Νίκαια», λέει ο εκπρόσωπος των αγροτών στο Newsbomb

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το ταξίδι του Αϊ-Βασίλη - Δείτε live την κάθε στάση του να μοιράζει δώρα στα παιδιά

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Η αξία της συνέπειας στην κοινωνική προσφορά

12:06ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Εκατοντάδες επισκέπτες στήριξαν το Christmas Bazaar-θεσμό για τα Νότια Προάστια

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένους στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου: Όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό δυστύχημα στη Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε επιχείρηση

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Στα χέρια των Αρχών το «μαύρο κουτί» - Ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Xριστούγεννα στο σκοτάδι για την Ουκρανία: Αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση από το 2022

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι - Ομάδα πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Στα χέρια των Αρχών το «μαύρο κουτί» - Ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το ταξίδι του Αϊ-Βασίλη - Δείτε live την κάθε στάση του να μοιράζει δώρα στα παιδιά

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες, ταριχευμένα ζώα και κοστούμια ρόλων

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες, από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ ειρωνεύεται την Ευρώπη

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ