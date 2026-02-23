Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή Λήξης γεμάτη λάμψη στην Αρένα της Βερόνα

Με μία άκρως εντυπωσιακή Τελετή Λήξης έπεσε το βράδυ της Κυριακής (22/2) η «αυλαία» των «Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων - Μιλάνο/Κορτίνα 2026».

Η Ιταλία αποχαιρέτησε τους Αγώνες στην αρχαία Αρένα της Βερόνα, που γιόρτασε την τέχνη και τα αθλητικά επιτεύγματα σε μια διοργάνωση η οποία επαινέθηκε ως πρότυπο για το πώς πρέπει να οργανώνονται τέτοια γεγονότα.

«Grazie Italia per questi Giochi magici! (Ευχαριστούμε Ιταλία για αυτούς τους μαγικούς Αγώνες!)», δήλωσε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι και πρόσθεσε:

«Τώρα που φτάνουμε στο τέλος αυτών των Αγώνων, νιώθω πολλά συναισθήματα. Λίγη θλίψη, ναι. Αλλά και τόση υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη καθώς λέω τα επόμενα λόγια: Αγαπητοί φίλοι, κηρύσσω τώρα τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026»

Το 2030 στις Γαλλικές Άλπεις

Η Τελετή Λήξης είχε τίτλο «Beauty in Action» (Η Ομορφιά σε Δράση) και περιλάμβανε επίσης τον κορυφαίο Ιταλό χορευτή μπαλέτου Ρομπέρτο Μπόλε, ο οποίος παρουσίασε ένα εντυπωσιακό εναέριο νούμερο.

Οι Αγώνες, που συνδιοργανώθηκαν επίσημα από το Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, απλώθηκαν σε μια μεγάλη περιοχή της βόρειας Ιταλίας.

Η σκυτάλη περνά πλέον στις Γαλλικές Άλπεις, οι οποίες αναμένεται να ακολουθήσουν παρόμοιο μοντέλο, αξιοποιώντας πολλαπλές ήδη υπάρχουσες τοποθεσίες.

Οι Ολυμπιακές Φλόγες που έκαιγαν στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο από την έναρξη των Αγώνων στις 6 Φεβρουαρίου έσβησαν.

Θα ανάψουν ξανά για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.

Έπαινοι από Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, που βρισκόταν στη Βερόνα, ήταν σε άκρως εορταστική διάθεση, καθώς η Ιταλία κατέκτησε αριθμό-ρεκόρ 30 μεταλλίων.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μάς χάρισαν αξέχαστες συγκινήσεις και μια αίσθηση υπερηφάνειας που θα μείνει με την Ιταλία για πολύ καιρό ακόμη», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας ότι η ομαλή διεξαγωγή «έφερε κύρος σε ολόκληρο το έθνος».

Η Τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα υπαίθριο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, γνωστό για τις παραστάσεις όπερας και τις συναυλίες ποπ, στην καρδιά της βόρειας ιταλικής πόλης που έγινε διάσημη ως το σκηνικό του έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά γύρω από την 2.000 ετών Αρένα, στο κέντρο της Βερόνας, με φράγματα να περιορίζουν την πρόσβαση και ελικόπτερο να πετά πάνω από την περιοχή.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Βερόνα λίγες ώρες πριν από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος στέγασης και για περιβαλλοντικές ανησυχίες που συνδέονται με τους Χειμερινούς Αγώνες.

Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων

Η Νορβηγία βρέθηκε και πάλι στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αφήνοντας πίσω της χώρες με σαφώς μεγαλύτερο πληθυσμό.

Η σκανδιναβική χώρα συγκέντρωσε 18 χρυσά και συνολικά 41 μετάλλια, επίδοση που την έφερε στην πρώτη θέση, μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατέλαβαν τη δεύτερη με 12 χρυσά και 33 μετάλλια.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του πρωταθλητή του σκι αντοχής Γιοχάνες Χόσφλοτ Κλέμπο, ο οποίος κατέκτησε έξι χρυσά μετάλλια, περισσότερα από όσα εξασφάλισαν συνολικά όλες οι χώρες, εκτός από επτά, στη φετινή διοργάνωση.

Τα 18 χρυσά μετάλλια αποτελούν την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ χώρα στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.