MIT: Επανάσταση στην παραγωγή – Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικών κινητήρων με κόστος μόλις 50 σεντς

Ευγενική προσφορά του επιστήμονα του MIT Luis Fernando Velásquez-García και της ομάδας

Μία βλάβη σε έναν κινητήρα μπορεί να παραλύσει μια αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής για ημέρες ή και εβδομάδες, αναμένοντας το ανταλλακτικό. Ωστόσο, ερευνητές του MIT ανακοίνωσαν την Τετάρτη μια τεχνολογική εξέλιξη που θα μπορούσε να καταστήσει την αντικατάσταση εξαρτημάτων ταχύτερη, φθηνότερη και απλούστερη: μια πλατφόρμα τρισδιάστατης εκτύπωσης ικανή να παράγει πλήρως λειτουργικές ηλεκτρικές μηχανές σε ένα μόνο στάδιο.

Ταχύτητα, χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση

Χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα, οι επιστήμονες κατάφεραν να εκτυπώσουν έναν γραμμικό ηλεκτρικό κινητήρα σε λίγες μόλις ώρες, με το κόστος των υλικών να μην ξεπερνά τα 50 σεντς του δολαρίου.

«Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα, αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο κατασκευής των πραγμάτων», δήλωσε ο Luis Fernando Velásquez-García, κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Το πλεονέκτημα της νέας μεθόδου δεν περιορίζεται στο κόστος. Ο εκτυπωμένος κινητήρας επέδειξε επιδόσεις εφάμιλλες ή και ανώτερες από αντίστοιχους κινητήρες που κατασκευάζονται με παραδοσιακές, πιο περίπλοκες μεθόδους.

Η τεχνολογία πίσω από το επίτευγμα

Η πρόκληση για την ομάδα του MIT ήταν η ταυτόχρονη χρήση υλικών με διαφορετικές ιδιότητες, όπως αγώγιμα υλικά για το ηλεκτρικό ρεύμα και μαγνητικά υλικά για τη δημιουργία πεδίων.

Τετραπλή εξώθηση: Οι ερευνητές τροποποίησαν έναν υπάρχοντα εκτυπωτή προσθέτοντας τέσσερις κεφαλές εξώθησης, καθεμία από τις οποίες διαχειρίζεται διαφορετική μορφή υλικού (π.χ. μελάνια υπό πίεση ή θερμαινόμενα νήματα).

Ακρίβεια ρομποτικής: Χάρη σε εξελιγμένους αισθητήρες και ένα μοναδικό πλαίσιο ελέγχου, οι ρομποτικοί βραχίονες διασφαλίζουν ότι κάθε στρώση υλικού τοποθετείται με απόλυτη ακρίβεια, αποτρέποντας αστοχίες που θα αχρήστευαν τη συσκευή.

Το μέλλον της «επί τόπου» κατασκευής

Μακροπρόθεσμα, αυτή η πλατφόρμα 3D εκτύπωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταχεία παραγωγή εξατομικευμένων εξαρτημάτων για ρομπότ, οχήματα ή ιατρικό εξοπλισμό, μειώνοντας δραστικά τα απόβλητα και την εξάρτηση από διεθνή δίκτυα διανομής.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή περιστροφικών ηλεκτρικών κινητήρων και την περαιτέρω αυτοματοποίηση της διαδικασίας μαγνητισμού των υλικών, ώστε η παραγωγή σύνθετων ηλεκτρονικών συσκευών να γίνεται εξ ολοκλήρου από μία μόνο μηχανή.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης