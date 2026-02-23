Βενεζουέλα: 214 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία ξεκίνησαν απεργία πείνας

Περισσότεροι από 200 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα ξεκίνησαν απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι ότι ο νέος νόμος αμνηστίας δεν καλύπτει την περίπτωσή τους, παρά τις πρώτες αποφυλακίσεις.

Βενεζουέλα: 214 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία ξεκίνησαν απεργία πείνας
Περισσότεροι από 200 «πολιτικοί» κρατούμενοι δήλωσαν ότι προχωρούν σε απεργία πείνας στη Βενεζουέλα, μετά την αποφυλάκιση άλλων 80 ανθρώπων χθες, στο πλαίσιο του νόμου χορήγησης αμνηστίας.

«Συνολικά 214, Βενεζουελάνοι και ξένοι, κάνουν απεργία πείνας», είπε η Γιαλίτσα Γκαρσία, πεθερά ενός Αργεντίνου αστυνομικού που κατηγορείται για τρομοκρατία, του Ναουέλ Αγκουστίν Γκάγιο. «Αποφάσισαν να ξεκινήσουν απεργία πείνας την Παρασκευή» επειδή ο νόμος που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο δεν τους καλύπτει, είπε από την πλευρά της η Σακίρα Ιμπαρέτο, κόρη ενός αστυνομικού που συνελήφθη το 2024.

Το κίνημα ξεκίνησε από τη φυλακή Ροντέο Ι, στην περιφέρεια του Καράκας. Οι οικογένειες εξήγησαν ότι οι κρατούμενοι διαμαρτύρονται επειδή πολλοί από αυτούς δεν θα επωφεληθούν από τον νέο νόμο.

Οι αρχές της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αποφυλακίσουν 379 πολιτικούς κρατούμενους μετά την έγκριση του νόμου. Οι 80 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι το Σάββατο. Η Εθνοσυνέλευση συγκρότησε την Παρασκευή μια ειδική επιτροπή που θα αναλύσει τους φακέλους όσων αποκλείστηκαν από την αμνηστία. Συνολικά, 1.557 κρατούμενοι ζήτησαν να αποφυλακιστούν επικαλούμενοι τον νέο νόμο, είπε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Venezuela Amnesty

Πολλοί ειδικοί ωστόσο λένε ότι εκατοντάδες κρατούμενοι, κυρίως αστυνομικοί και στρατιωτικοί που ενεπλάκησαν σε ενέργειες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές», μπορεί να αποκλειστούν. Το μέτρο δεν καλύπτει πλήρως την περίοδο 1999-2026, δηλαδή τις προεδρίες του Ούγκο Τσάβες (1999-2013) και του διαδόχου του, Νικολάς Μαδούρο.

Πολλές οικογένειες περιμένουν εδώ και μέρες την αποφυλάκιση των δικών τους ανθρώπων. Απελπισμένες, δέκα γυναίκες έκαναν απεργία πείνας και η μία άντεξε περισσότερες από πέντε ημέρες, μέχρι που εγκρίθηκε ο νόμος από την Εθνοσυνέλευση, την Πέμπτη.

Venezuela Amnesty

Ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Foro Penal, Αλφρέδο Ρομέρο, επισήμανε ότι η αμνηστία δεν χορηγείται «αυτόματα», επικρίνοντας τη δικαστική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κρατούμενοι που επιθυμούν την ελευθερία τους.

Ο αντιφρονών Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, που αποφυλακίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου αφού κρατήθηκε επί εννέα μήνες με την κατηγορία της «συνωμοσίας», για να συλληφθεί εκ νέου λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι πλέον είναι ελεύθερος αφού δεν ισχύει ο κατ’ οίκον περιορισμός του. «Θα αγωνιστούμε όλοι ώστε αυτό που ξεκίνησε να γίνει πραγματικότητα και να έχουμε δημοκρατία, ελευθερία για όλους και ισότητα» είπε ο σύμμαχος της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης και βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σε ένα πλήθος υποστηρικτών του που είχε συγκεντρωθεί στο Μαρακαΐμπο και ζητούσε τη διεξαγωγή εκλογών.

