Ταξίδι στη Βενεζουέλα ετοιμάζει ο Τραμπ: «Δεν έχουμε ακόμη καθορίσει πότε, αλλά θα το κάνω»

Την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να καθορίσει το πότε θα συμβεί εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως η Ουάσιγκτον αναγνώρισε επίσημα την Ντέλσι Ροντρίγκεζ ως πρόεδρο της χώρα της Καραϊβικής.

«Θα επισκεφθώ τη Βενεζουέλα», είπε στον Λευκό Οίκο απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε αποφασίσει».

Στο ερώτημα εάν η κυβέρνησή του θα αναγνωρίσει επίσημα τη Ροντρίγκεζ ως συνομιλητή, ο Τράμπ ήταν σαφής: «Σε αυτό το σημείο, το έχουμε ήδη κάνει. Έχουμε να κάνουμε μαζί τους», προσθέτοντας «η Ντέλσι έχει κάνει πολύ, πολύ καλή εξαιρετική δουλειά. Και η σχέση είναι σταθερή».

Ο Ρεπουμπλικάνος εξήγησε ότι η διμερής σχέση έχει ενισχυθεί, ειδικά στον ενεργειακό τομέα. «Έχουμε εξαιρετική σχέση με την πρόεδρο της Βενεζουέλας, συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Έχουμε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μας που πηγαίνουν στη Βενεζουέλα, θα βγάλουν το πετρέλαιο και θα το πουλήσουν για πολλά χρήματα και η Βενεζουέλα θα λάβει ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων», είπε.

Η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ έχει παραδώσει τη διοίκηση της πολιτικής μετάβασης στη Βενεζουέλα στη Ροντρίγκεζ και διατηρεί την άμεση εποπτεία του υπουργικού συμβουλίου.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Καράκας επιτρέπει το άνοιγμα της αγοράς πετρελαίου της Βενεζουέλας σε ξένες εταιρείες, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τη Ροντρίγκεζ, ενώ το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε νέες άδειες που χαλαρώνουν τους υφιστάμενους περιορισμούς και διευκολύνουν τη λειτουργία πετρελαϊκών εταιρειών εκτός Βενεζουέλας στη χώρα.