Σερβία: Επεισόδια στο ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα – Παρτίζαν πριν και κατά τη διάρκεια του ματς

Συμπλοκές ανάμεσα στους οπαδούς των μεγάλων αντιπάλων της Σερβίας, ενώ η ήττα της Παρτίζαν έφερε αντίδραση με φωτιές στο γήπεδο από τους οπαδούς της.

Newsbomb

Σερβία: Επεισόδια στο ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα – Παρτίζαν πριν και κατά τη διάρκεια του ματς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ντέρμπι του πρωταθλήματος Σερβίας, ολοκληρώθηκε με τον Ερυθρό Αστέρα να επικρατεί 3-0 και να αυξάνει τη διαφορά του απ’ την Παρτίζαν στους 4 βαθμούς. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο δεν ήταν αυτό που βρέθηκε σε πρώτο πλάνο. Καθώς τα επεισόδια ήταν… ημερήσια υπόθεση στο Βελιγράδι.

Πριν την αναμέτρηση, οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στους δρόμους της σέρβικης πρωτεύουσας. Με καδρόνια, πέτρες και ό,τι «όπλο» μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο καθένας, επιδόθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα.

Στις εξέδρες του «Ράικο Μίτιτς» ήταν οπαδοί και των δύο ομάδων. Η βαριά ήττα της Παρτίζαν, έφερε νέο κύκλο επεισοδίων, αυτή τη φορά στο γήπεδο. Οι φίλοι της Παρτιζάν άναψαν φωτιές, με τις εικόνες από το «Μαρακανά» του Βελιγραδίου να προκαλούν θλίψη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία: Επεισόδια στο ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα – Παρτίζαν πριν και κατά τη διάρκεια του ματς

23:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google DeepMind: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα σκέφτεται όπως ο άνθρωπος μέσα σε 8 χρόνια

23:45WHAT THE FACT

Η αμφιλεγόμενη θεωρία που τοποθετεί τον «Παράδεισο» στα όρια... του Σύμπαντος

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοικτά της Ρόδου

23:37WHAT THE FACT

NASA: Η γιγαντιαία δομή που «σκίζει» την Αφρική στα δύο – Ένα γεωλογικό θαύμα δισεκατομμυρίων ετών

23:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

MIT: Επανάσταση στην παραγωγή – Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικών κινητήρων με κόστος μόλις 50 σεντς

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο της Σαχάρας βρέθηκε ένας «υπέροχος» δεινόσαυρος 13 μέτρων με πολύχρωμη ράχη

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός, Νίκολιτς: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο, έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο»

23:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο: Ανοιχτή μέχρι το πρωί η αγορά για την Καθαρά Δευτέρα

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ολοκλήρωσε τις εσωτερικές εκλογές για νέο ηγέτη - Ανάμεσα στον Χαλέντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

22:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 29χρονο αλλοδαπό - Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση μεταναστών

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα highlights του αγώνα της άδειας Allwyn Arena

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ-ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Deutsche Bank: Ρώτησε την Τεχνητή Νοημοσύνη αν θα «εξαφανίσει» θέσεις εργασίας και πήρε απάντηση

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξεσήκωσε την πλατεία Μικρασιατών ο Γρηγόρης Σαμόλης - Βίντεο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι της Έδεσσας - Στο νοσοκομείο δράστης και θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε βαρόνο των ναρκωτικών: Χάος σε Χαλίσκο και Μιτσοακάν - Επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

23:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο: Ανοιχτή μέχρι το πρωί η αγορά για την Καθαρά Δευτέρα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μαρτυρία του περιπατητή που δέχθηκε επίθεση από λύκο: «Με βρήκε με τα δόντια στην πλάτη» - Βίντεο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι της Έδεσσας - Στο νοσοκομείο δράστης και θύμα

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Rasoul Namazi, ο Ιρανός καθηγητής για τη woke ατζέντα, το καθεστώς της Τεχεράνης, το Ισλάμ στην Ευρώπη και τους Έλληνες που φοβούνται μην χαρακτηριστούν εθνικιστές

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία: Επεισόδια στο ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα – Παρτίζαν πριν και κατά τη διάρκεια του ματς

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοικτά της Ρόδου

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τα «αστέρια» που έφτασαν για τα βραβεία BAFTA, στο Λονδίνο - Ποια ταινία κατέκτησε το βραβείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ