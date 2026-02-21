Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

Καθώς οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες φτάνουν στο τέλος τους, το BBC συγκέντρωσε μερικές από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στους Αγώνες και τις συνέκρινε με ιστορικά έργα τέχνης.

Σύμφωνα με μια αρχαία βραχογραφία της Λίθινης Εποχής στα βουνά Αλτάι της βορειοδυτικής Κίνας, η τέχνη του σκι μπορεί να είναι τόσο παλιά όσο και η τέχνη της γραφής. Σε αυτήν την βραχογραφία απεικονίζονται κυνηγοί να κάνουν σκι κυνηγώντας άγρια ζώα.

Ακολουθούν οκτώ από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που τραβήχτηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο, συνοδευόμενες από τα μεγάλα έργα τέχνης που τις θυμίζουν.

Υπέρυθρο λουτζ

Μια υπέρυθρη φωτογραφία της Ουκρανής αθλήτριας του λουτζ, Γιουλιάνα Τούνιτσκα, που τραβήχτηκε την τρίτη ημέρα στο στάδιο αγώνων δρόμου Cortina Sliding Centre, την απεικονίζει σαν να έχει γίνει μια ενιαία «δύναμη» με τον πάγο πάνω στον οποίο γλιστρούσε.

Η Ουκρανή Γιουλιάνα Τουνίτσκα κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου του ατομικού αγώνα γυναικών στο λουτζ, την τρίτη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, στο στάδιο αγώνων δρόμου Cortina Sliding Centre, στις 9 Φεβρουαρίου 2026, στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο της Ιταλίας. Getty Images

Το «παγωμένο» σώμα της Τούνιτσκα αντηχεί το έργο της Ιταλίδας φουτουριστικής καλλιτέχνιδας Μπενεντέτα Κάπα, «Synthesis of Radio Communications (1933–34)».

Το έργο της Ιταλίδας φουτουριστικής καλλιτέχνιδας Μπενεντέτα Κάπα, «Synthesis of Radio Communications (1933–34)». wikiart.org

Το μάτι της τίγρης

Υπάρχει μια ήσυχη «αγριότητα» στο πράσινο βλέμμα της τίγρης που είναι αποτυπωμένη στο πάνω μέρος του κράνους της Ιταλίδας σκιέρ Φεντερίκα Μπρινιόνε, όπως φαίνεται σε μια φωτογραφία της αθλήτριας κατά την διάρκεια προπόνησής της για το αγώνισμα κατάβασης γυναικών την πρώτη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Κέντρο Αλπικού Σκι Tofane στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο.

Η Ιταλίδα Φεντερίκα Μπρινιόνε της ιταλικής ομάδας, στο χιονοδρομικό κέντρο Tofane, στις 8 Φεβρουαρίου 2026, στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο της Ιταλίας. Getty Images

Η Φεντερίκα Μπρινιόνε θυμίζει το εξαιρετικό έργο του Ιταλού ρομαντικού καλλιτέχνη Φραντσέσκο Άγιετς, το «Autoritratto con tigre e leone» από το 1831,το οποίο εκτίθεται στο Μιλάνο, στο Μουσείο Poldi Pezzoli.

Το έργο «Autoritratto con tigre e leone» του Φραντσέσκο Άγιετς museopoldipezzoli.it

Chromatic blur

Η μακρά έκθεση που απαιτήθηκε για να αποτυπωθεί η εικόνα του Ελβετού Γκρέγκορ Ντέσβαντεν, κατά την διάρκεια ενός άλματος την 10η ημέρα των αγώνων στο Predazzo Ski Jumping Stadium, επέτρεψε στον φωτογράφο να «διαχωρίσει» το σώμα του σκιέρ ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Ο Gregor Deschwanden από την Ελβετία στους Ολυμπιακούς Getty Images

Τα ιριδίζοντα χρώματα της φωτογραφίας του Γκρέγκορ Ντέσβαντεν φέρνουν στο νου το αφιέρωμα του Ούγγρου ζωγράφου Vilmos Huszár το 1915 στον Vincent van Gogh.

Το αφιέρωμα του Ούγγρου ζωγράφου Vilmos Huszár το 1915 στον Vincent van Gogh krollermuller.nl

Αιωρούμενος στο διάστημα

Μια φωτογραφία του Νοτιοκορεάτη σνόουμπορντερ Κιμ Γκέον-χούι, κατά την διάρκεια των προκριματικών γύρων του halfpipe την πέμπτη ημέρα των αγώνων στο Livigno Snow Park – το σώμα του αναποδογυρισμένο, σκυμμένο κάτω από τη σανίδα του και παγωμένο στον αέρα κατά την διάρκεια χιονόπτωσης – αποτυπώνει μια συγκλονιστική στιγμή, που τον κάνει να φαίνεται λες και βρίσκεται στο διάστημα.

Ο Νοτιοκορεάτης σνόουμπορντερ Κιμ Γκέον-χούι Getty Images

Τα χρώματα της αφηρημένης φωτογραφίας θυμίζουν αριστουργήματα του Τζάκσον Πόλοκ.

Jackson Pollock «One: Number 31», 19501950 moma.org

«Μυστηριώδη» βουνά

Μια αιθέρια φωτογραφία των χιονισμένων κορυφών προς το Πέρασμα του Στέλβιο, που ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη. Πριν από έναν αγώνα στο αλπικό σκι την πέμπτη ημέρα των Αγώνων στο Μπόρμιο της Ιταλίας, η φωτογραφία φαίνεται να έχει μια μυστικιστική ατμόσφαιρα.

Μια αιθέρια φωτογραφία των χιονισμένων κορυφών προς το Πέρασμα του Στέλβιο, που ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη AP

Η ηρεμία της εικόνας αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία ενός τοπίου του Ιάπωνα καλλιτέχνη του 19ου αιώνα, Utagawa Hiroshige «Τα βουνά Kiso στο χιόνι» – ένα από τα τρία τρίπτυχα με θέμα το setsugetsuka (ή «χιόνι, φεγγάρι και λουλούδια»), που δημιούργησε ένα χρόνο πριν από το θάνατό του.

Utagawa Hiroshige «Τα βουνά Kiso στο χιόνι» metmuseum.org

Οπτική δίνη

Υπάρχει μια έντονη δύναμη στο βλέμμα της Γερμανίδας πατινέρ Ανίκα Χόκε, η οποία φαίνεται να έχει το κεφάλι της λίγα εκατοστά από τον πάγο, ενώ κοιτάζει την κάμερα μέσα από το άνοιγμα των ποδιών του παρτενέρ της Ρόμπερτ Κούνκελ, καθώς αυτός την περιστρέφει, την 11η ημέρα των Αγώνων.

Η Άνικα Χόκε και ο Ρόμπερτ Κούνκελ από τη Γερμανία διαγωνίζονται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στο Μιλάνο της Ιταλίας, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. AP

Η απομόνωση των ματιών ως το «εκρηκτικό» κέντρο της εικόνας, που αποτυπώθηκε με θαυμαστό τρόπο από τον φωτογράφο, αντανακλά ένα έργο του 18ου αιώνα της Αγγλίας, με όνομα «eye-miniatures».

Το έργο με τίτλο «eye-miniatures»

Ανάποδη αιώρηση

Ανάμεσα στη χάρη και τη βαρύτητα, ανάμεσα στον χορογραφημένο έλεγχο και την ήρεμη υποταγή στους νόμους της φύσης, μια φωτογραφία της Αναστασία Ανδριανάβα από τη Λευκορωσία, μέλους της Ομάδας Ανεξάρτητων Αθλητών (ατομικοί αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία), που αγωνίζεται στο Freestyle Skiing Aerials κατά την όγδοη ημέρα των αγώνων στο Livigno Snow Park, φαίνεται να δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αιώρησης.

Η Αναστασία Ανδριανάβα από τη Λευκορωσία αγωνίζεται στο Freestyle Skiing Aerials κατά την όγδοη ημέρα των αγώνων στο Livigno Snow Park Getty Images

Απομονωμένη στο χώρο, θυμίζει τον πίνακα «aeropittural» του 20ού αιώνα του Ιταλού καλλιτέχνη Τούλιο Κράλι από το 1939, «Before the parachute opens».

Ο πίνακας «aeropittural» του 20ού αιώνα του Ιταλού καλλιτέχνη Τούλιο Κράλι από το 1939, «Before the parachute opens». artsy.net

Αξιοπρέπεια μέσα στην καταστροφή

Οι εικόνες του Αμερικανού πατινέρ Ίλια Μαλίνιν, του οποίου τα ακροβατικά άλματα ενθουσίασαν το κοινό και τους κριτές, να πέφτει στον πάγο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ελεύθερου πατινάζ ανδρών την έβδομη ημέρα των αγώνων στο Μιλάνο, αποκαλύπτουν μια αξιοπρέπεια μέσα στην καταστροφή.

Ο Αμερικανός πατινέρ Ίλια Μαλίνιν AP

Με το σώμα στριμμένο και τα χέρια του να στηρίζονται στον πάγο, η «κατάρρευση» του Μαλινίν θυμίζει το ρωμαϊκό γλυπτό «Ο Θνήσκων Γαλάτης» (αντίγραφο του 2ου αιώνα π.Χ. ενός χαμένου ελληνικού γλυπτού).