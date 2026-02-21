Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης
Ακολουθούν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που τραβήχτηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο, συνοδευόμενες από τα μεγάλα έργα τέχνης που τις θυμίζουν
Καθώς οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες φτάνουν στο τέλος τους, το BBC συγκέντρωσε μερικές από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στους Αγώνες και τις συνέκρινε με ιστορικά έργα τέχνης.
Σύμφωνα με μια αρχαία βραχογραφία της Λίθινης Εποχής στα βουνά Αλτάι της βορειοδυτικής Κίνας, η τέχνη του σκι μπορεί να είναι τόσο παλιά όσο και η τέχνη της γραφής. Σε αυτήν την βραχογραφία απεικονίζονται κυνηγοί να κάνουν σκι κυνηγώντας άγρια ζώα.
Υπέρυθρο λουτζ
Μια υπέρυθρη φωτογραφία της Ουκρανής αθλήτριας του λουτζ, Γιουλιάνα Τούνιτσκα, που τραβήχτηκε την τρίτη ημέρα στο στάδιο αγώνων δρόμου Cortina Sliding Centre, την απεικονίζει σαν να έχει γίνει μια ενιαία «δύναμη» με τον πάγο πάνω στον οποίο γλιστρούσε.
Το «παγωμένο» σώμα της Τούνιτσκα αντηχεί το έργο της Ιταλίδας φουτουριστικής καλλιτέχνιδας Μπενεντέτα Κάπα, «Synthesis of Radio Communications (1933–34)».
Το μάτι της τίγρης
Υπάρχει μια ήσυχη «αγριότητα» στο πράσινο βλέμμα της τίγρης που είναι αποτυπωμένη στο πάνω μέρος του κράνους της Ιταλίδας σκιέρ Φεντερίκα Μπρινιόνε, όπως φαίνεται σε μια φωτογραφία της αθλήτριας κατά την διάρκεια προπόνησής της για το αγώνισμα κατάβασης γυναικών την πρώτη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Κέντρο Αλπικού Σκι Tofane στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο.
Η Φεντερίκα Μπρινιόνε θυμίζει το εξαιρετικό έργο του Ιταλού ρομαντικού καλλιτέχνη Φραντσέσκο Άγιετς, το «Autoritratto con tigre e leone» από το 1831,το οποίο εκτίθεται στο Μιλάνο, στο Μουσείο Poldi Pezzoli.
Chromatic blur
Η μακρά έκθεση που απαιτήθηκε για να αποτυπωθεί η εικόνα του Ελβετού Γκρέγκορ Ντέσβαντεν, κατά την διάρκεια ενός άλματος την 10η ημέρα των αγώνων στο Predazzo Ski Jumping Stadium, επέτρεψε στον φωτογράφο να «διαχωρίσει» το σώμα του σκιέρ ενώ βρισκόταν στον αέρα.
Τα ιριδίζοντα χρώματα της φωτογραφίας του Γκρέγκορ Ντέσβαντεν φέρνουν στο νου το αφιέρωμα του Ούγγρου ζωγράφου Vilmos Huszár το 1915 στον Vincent van Gogh.
Αιωρούμενος στο διάστημα
Μια φωτογραφία του Νοτιοκορεάτη σνόουμπορντερ Κιμ Γκέον-χούι, κατά την διάρκεια των προκριματικών γύρων του halfpipe την πέμπτη ημέρα των αγώνων στο Livigno Snow Park – το σώμα του αναποδογυρισμένο, σκυμμένο κάτω από τη σανίδα του και παγωμένο στον αέρα κατά την διάρκεια χιονόπτωσης – αποτυπώνει μια συγκλονιστική στιγμή, που τον κάνει να φαίνεται λες και βρίσκεται στο διάστημα.
Τα χρώματα της αφηρημένης φωτογραφίας θυμίζουν αριστουργήματα του Τζάκσον Πόλοκ.
«Μυστηριώδη» βουνά
Μια αιθέρια φωτογραφία των χιονισμένων κορυφών προς το Πέρασμα του Στέλβιο, που ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη. Πριν από έναν αγώνα στο αλπικό σκι την πέμπτη ημέρα των Αγώνων στο Μπόρμιο της Ιταλίας, η φωτογραφία φαίνεται να έχει μια μυστικιστική ατμόσφαιρα.
Η ηρεμία της εικόνας αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία ενός τοπίου του Ιάπωνα καλλιτέχνη του 19ου αιώνα, Utagawa Hiroshige «Τα βουνά Kiso στο χιόνι» – ένα από τα τρία τρίπτυχα με θέμα το setsugetsuka (ή «χιόνι, φεγγάρι και λουλούδια»), που δημιούργησε ένα χρόνο πριν από το θάνατό του.
Οπτική δίνη
Υπάρχει μια έντονη δύναμη στο βλέμμα της Γερμανίδας πατινέρ Ανίκα Χόκε, η οποία φαίνεται να έχει το κεφάλι της λίγα εκατοστά από τον πάγο, ενώ κοιτάζει την κάμερα μέσα από το άνοιγμα των ποδιών του παρτενέρ της Ρόμπερτ Κούνκελ, καθώς αυτός την περιστρέφει, την 11η ημέρα των Αγώνων.
Η απομόνωση των ματιών ως το «εκρηκτικό» κέντρο της εικόνας, που αποτυπώθηκε με θαυμαστό τρόπο από τον φωτογράφο, αντανακλά ένα έργο του 18ου αιώνα της Αγγλίας, με όνομα «eye-miniatures».
Ανάποδη αιώρηση
Ανάμεσα στη χάρη και τη βαρύτητα, ανάμεσα στον χορογραφημένο έλεγχο και την ήρεμη υποταγή στους νόμους της φύσης, μια φωτογραφία της Αναστασία Ανδριανάβα από τη Λευκορωσία, μέλους της Ομάδας Ανεξάρτητων Αθλητών (ατομικοί αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία), που αγωνίζεται στο Freestyle Skiing Aerials κατά την όγδοη ημέρα των αγώνων στο Livigno Snow Park, φαίνεται να δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αιώρησης.
Απομονωμένη στο χώρο, θυμίζει τον πίνακα «aeropittural» του 20ού αιώνα του Ιταλού καλλιτέχνη Τούλιο Κράλι από το 1939, «Before the parachute opens».
Αξιοπρέπεια μέσα στην καταστροφή
Οι εικόνες του Αμερικανού πατινέρ Ίλια Μαλίνιν, του οποίου τα ακροβατικά άλματα ενθουσίασαν το κοινό και τους κριτές, να πέφτει στον πάγο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ελεύθερου πατινάζ ανδρών την έβδομη ημέρα των αγώνων στο Μιλάνο, αποκαλύπτουν μια αξιοπρέπεια μέσα στην καταστροφή.
Με το σώμα στριμμένο και τα χέρια του να στηρίζονται στον πάγο, η «κατάρρευση» του Μαλινίν θυμίζει το ρωμαϊκό γλυπτό «Ο Θνήσκων Γαλάτης» (αντίγραφο του 2ου αιώνα π.Χ. ενός χαμένου ελληνικού γλυπτού).