Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι της Έδεσσας - Στο νοσοκομείο δράστης και θύμα
23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο στο πόδι κατά τη διάρκεια καρναβαλικής εκδήλωσης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βίαιο περιστατικό «αμαύρωσε» το καρναβάλι της Έδεσσας. Ένας 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22/02) σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισόδιου.
Ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή. Κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45 ∙ WHAT THE FACT
Η αμφιλεγόμενη θεωρία που τοποθετεί τον «Παράδεισο» στα όρια... του Σύμπαντος
23:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός ανοικτά της Ρόδου
22:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα highlights του αγώνα της άδειας Allwyn Arena
22:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης
09:06 ∙ LIFESTYLE