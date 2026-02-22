Google DeepMind: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα σκέφτεται όπως ο άνθρωπος μέσα σε 8 χρόνια

Αντίστοιχες ικανότητες με την ανθρώπινη σκέψη ενδέχεται να αποτκήσει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στα επόμενα πέντε έως οκτώ χρόνια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης.

Μιλώντας στο «Αi Impact Summit 2026» στο Νέο Δελχί, ο Χασάμπης - ο οποίος έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ – εκτίμησε ότι η άφιξη της λεγόμενης «Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης» (AGI), δηλαδή συστημάτων που μπορούν να σκέφτονται και να συλλογίζονται όπως ο άνθρωπος, βρίσκεται πλέον σε ορατό ορίζοντα.

O Nτέμης Χασάμπης

Το «Τεστ του Αϊνστάιν»

Για την αξιολόγηση αυτής της προόδου, ο επικεφαλής της DeepMind πρότεινε ένα νέο πρότυπο μέτρησης, το οποίο ονόμασε «Τεστ του Αϊνστάιν».

Η ιδέα, όπως εξήγησε, είναι να εκπαιδευτεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με όλη τη γνώση που είχε παραχθεί από την ανθρωπότητα έως το 1911, διακόπτοντας την πρόσβαση σε μεταγενέστερα δεδομένα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο αλγόριθμος θα μπορούσε, μόνος του, να ανακαλύψει τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας - όπως έκανε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1915.

«Ο στόχος είναι να δούμε αν μπορεί να επιδείξει πραγματική επιστημονική καινοτομία και όχι απλώς να αναπαράγει συσσωρευμένες πληροφορίες», σημείωσε.

Τα όρια των σημερινών συστημάτων

Ο Χασάμπης υπογράμμισε ότι τα σημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν κυρίως ως «εγκυκλοπαιδικοί ειδικοί». Είναι ικανά να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να δίνουν ακριβείς απαντήσεις, ωστόσο στερούνται αυθεντικής δημιουργικότητας.

«Λύνουν προβλήματα που ήδη υπάρχουν, αλλά δεν διατυπώνουν νέες επιστημονικές υποθέσεις τέτοιου μεγέθους», ανέφερε, επισημαίνοντας τους περιορισμούς των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Ο ρόλος του AlphaGo και του Gemini

Η μετάβαση προς μια πραγματικά δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνολογικών προσεγγίσεων. Από τη μία πλευρά, χρειάζεται η ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού που επέδειξαν συστήματα όπως το AlphaGo.

Ωστόσο, απαραίτητη είναι η κλίμακα και η υπολογιστική ισχύς των σύγχρονων θεμελιωδών μοντέλων, τα οποία μπορούν να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να λειτουργούν ως βάση για πιο σύνθετες μορφές μάθησης.

Ο Χασάμπης τόνισε ότι μοντέλα όπως το Gemini θα αποτελέσουν κρίσιμο τμήμα της τελικής λύσης, λειτουργώντας ως «χάρτης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος», πάνω στον οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν πιο προχωρημένες μορφές μάθησης.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιτρέψει στην τεχνητή νοημοσύνη να μετατραπεί από μια «πολύ γρήγορη εγκυκλοπαίδεια» σε μια μηχανή ανακάλυψης, ικανή να επιλύει επιστημονικά μυστήρια που μέχρι σήμερα διέφευγαν της ανθρώπινης κατανόησης.

To Αi Impact Summit

To «Αi Impact Summit», η «Σύνοδος Κορυφής για τον Αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης 2026», που πραγματοποιείται στην ινδική πρωτεύουσα, αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση για την τεχνητή νοημοσύνη έως σήμερα.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και περίπου 500 ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας, με βασικό στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εξισορροπεί την ακραία καινοτομία με την ασφάλεια των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το διακύβευμα, όπως τονίστηκε, είναι ο καθορισμός των κανόνων που θα διέπουν την ψηφιακή οικονομία της επόμενης δεκαετίας.

