Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Φεβρουαρίου.

  • 532 - Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄ δίνει την εντολή για την οικοδόμηση του νέου ορθόδοξου ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά την καταστροφή του παλαιότερου κατά τη Στάση του Νίκα.
  • 1455 - Τυπώνεται το πρώτο βιβλίο, η Βίβλος από τον Γουτεμβέργιο
  • 1903 - Η Κούβα παραχωρεί στις Η.Π.Α., έναντι μισθώματος, τον κόλπο του Γκουαντάναμο «εις το διηνεκές».
  • 1941 - Το πλουτώνιο παράγεται και απομονώνεται για πρώτη φορά από τον Γκλεν Θ. Σίμποργκ.
  • 1966 - Τηλεοπτικοί δέκτες λαμβάνουν για πρώτη φορά το πρόγραμμα του ΕΙΡ, της σημερινής ΕΡΤ. Πραγματοποιείται η πρώτη δοκιμαστική τηλεοπτική εκπομπή με δίωρο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διεθνείς ειδήσεις, καλλιτεχνικά θέματα και ντοκιμαντέρ.
  • 1969 - Πεθαίνει στην Αθήνα ο τέως βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, Σαούντ. Ο Σαούντ, ο οποίος έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια και αναιμία, άφησε την τελευταία του πνοή στο ξενοδοχείο Καβούρι όπου διέμενε σχεδόν ανελλιπώς μετά την ανατροπή του από τον αδελφό του, πρίγκιπα Φαϊζάλ το 1964.
  • 1983 - Το μικρό επιβατηγό-οχηματαγωγό Χρυσή Αυγή ναυαγεί μεταξύ Εύβοιας και Άνδρου λόγω θαλασσοταραχής και κακής φόρτωσης των οχημάτων που μεταφέρει. 28 από τους 42 επιβάτες και μέλη του πληρώματος χάνουν τη ζωή τους, ενώ οι υπόλοιποι περισυλλέγονται από άλλα σκάφη.
