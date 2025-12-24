Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες

Εκατοντάδες καταβόθρες έχουν εμφανιστεί σε μια περιοχή της Τουρκίας που ταλαιπωρείται από ξηρασία, ενώ οι αγρότες ανησυχούν ακόμη και για τη ζωή τους καθώς συνεχίζουν να δημιουργούνται

Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες

Τεράστιες οπές «ανοίγουν» στο Ικόνιο της Τουρκίας

Εκατοντάδες καταβόθρες έχουν αναδυθεί στην κεντρική γεωργική περιοχή της Τουρκίας λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων και της υποχώρησης των υπόγειων υδάτων, προκαλώντας ανησυχία στους αγρότες και τους περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι το θεωρούν ανησυχητικό σημάδι της κλιματικής αλλαγής.

Οι γιγάντιες οπές, γνωστές ως δολίνες στη γεωλογική ορολογία, οφείλονται σε υποχώρηση του εδάφους λόγω διάβρωσης από υπόγεια ύδατα. Καθώς το νερό εξαντλείται, το έδαφος χάνει την αντοχή του και υποχωρεί. Στο Καραπινάρ της επαρχίας Ικονίου, τεράστιες καταβόθρες έχουν σημαδέψει γεωργικές εκτάσεις που παράγουν καλαμπόκι, σιτάρι και ζαχαρότευτλα. Σε ορεινές περιοχές, τεράστιες, αρχαίες καταβόθρες που προηγουμένως ήταν γεμάτες με νερό έχουν πλέον ως επί το πλείστον στερέψει.

Ο ρυθμός με τον οποίο σχηματίζονται οι καταβόθρες στη λεκάνη του Ικονίου έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, με το σύνολο να πλησιάζει πλέον τις 700, σύμφωνα με τον Φετουλάχ Αρίκ, καθηγητή γεωλογίας που μελετά τις καταβόθρες στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ικονίου. «Ο κύριος λόγος για την αύξησή τους είναι η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία, οι οποίες έχουν επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο από τη δεκαετία του 2000», δήλωσε ο Άρικ. «Ως αποτέλεσμα αυτής της ξηρασίας, η στάθμη των υπόγειων υδάτων μειώνεται ελαφρώς κάθε χρόνο».

Είπε ότι ο ρυθμός υποχώρησης της στάθμης των υπόγειων υδάτων έχει φτάσει τα 4 έως 5 μέτρα ετησίως, σε σύγκριση με μισό μέτρο ετησίως τη δεκαετία του 2000, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες στον γεωργικό τομέα της Τουρκίας. Η ξηρασία και η υποχώρηση των υπόγειων υδάτων ωθούν τους τοπικούς αγρότες να σκάβουν περισσότερα πηγάδια, πολλά από τα οποία χωρίς άδεια, μειώνοντας περαιτέρω τα υπόγεια ύδατα και επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

«Υπάρχει επίσης εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για νερό σε αυτή τη λεκάνη (του Ικονίου)», δήλωσε ο Αρίκ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν περίπου 120.000 μη αδειοδοτημένα πηγάδια, σε σύγκριση με περίπου 40.000 αδειοδοτημένα.

Ενώ οι νέες καταβόθρες δεν έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής θύματα, η απρόβλεπτη φύση τους θέτει σε κίνδυνο τις ζωές και τα υπάρχοντα των ντόπιων, είπε.
Δύο καταβόθρες άνοιξαν στη γεωργική γη που ανήκει στον Μουσταφά Σικ, έναν αγρότη στο Καραπινάρ, τα τελευταία δύο χρόνια. Ο αδελφός του βρισκόταν σε μικρή απόσταση, εργαζόμενος στο αγρόκτημα τον Αύγουστο του 2024, όταν σχηματίστηκε η δεύτερη καταβόθρα με έναν «εξαιρετικά δυνατό, τρομακτικό βροντερό ήχο», είπε ο Σικ.

Μια έρευνα από γεωλόγους στη γη του Σικ εντόπισε δύο ακόμη περιοχές όπου θα μπορούσαν να σχηματιστούν καταβόθρες - αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί πότε θα συμβεί αυτό. «Ανησυχούμε; Φυσικά και ανησυχούμε πολύ», είπε.

