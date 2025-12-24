Μουσείο Λούβρου: Τοποθέτησε κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι της ιστορικής ληστείας

Το Μουσείο του Λούβρου εγκατέστησε κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι που χρησιμοποιήθηκε στην ληστεία του Οκτωβρίου



Γάλλοι αστυνομικοί έξω από το μουσείο του Λούβρου μετά την κινηματογραφική ληστεία στις 19 Οκτωβρίου

AP
Το μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία εγκατέστησε κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι διαρρήκτες για να εισβάλουν και να κλέψουν μερικά από τα κοσμήματα του στέμματος. Τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο πιο δημοφιλές μουσείο στον κόσμο στις 19 Οκτωβρίου και δραπέτευσαν με κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων, αποκαλύπτοντας κραυγαλέα κενά ασφαλείας και αποκαλύπτοντας την επιδεινούμενη κατάστασή του.

Πάρκαραν ένα ανυψωτικό μηχάνημα έξω από το μουσείο, πήδηξαν στο μπαλκόνι της γκαλερί Apollo, έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν τις προθήκες με τροχούς και τράπηκαν σε φυγή με σκούτερ που οδηγούσαν συνεργοί τους, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από 7 λεπτά. Την Τρίτη (23/12), ένας γερανός ανέβασε τη σχάρα ασφαλείας στη θέση της για να σφραγίσει τη γυάλινη πόρτα που οδηγούσε στο μπαλκόνι.

«Το Λούβρο έλαβε μαθήματα από την κλοπή της 19ης Οκτωβρίου και συνεχίζει τον μετασχηματισμό του και την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του», ανέφερε το μουσείο σε ανάρτηση στο X. Ανέφερε επίσης ότι μια κινητή αστυνομική ομάδα ήταν τώρα παρούσα στον κυκλικό κόμβο μπροστά από την εμβληματική γυάλινη πυραμίδα και ότι 100 ακόμη κάμερες θα αναπτυχθούν γύρω από το μουσείο τον επόμενο χρόνο.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει οκτώ υπόπτους σε σχέση με την ληστεία, αν και τα κοσμήματα εξακολουθούν να παραμένουν άφαντα. Η διάρρηξη έθεσε αμήχανα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο Λούβρο, το οποίο φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα. Οι αξιωματούχοι του Λούβρου παραδέχτηκαν ότι υπήρχε ανεπαρκής κάλυψη από κάμερες ασφαλείας των εξωτερικών τοίχων του μουσείου και καθόλου κάλυψη του μπαλκονιού στο οποίο έγινε η διάρρηξη.

Η ληστεία ήταν ένα από τα πολλά δεινά που έπληξαν το μουσείο τις τελευταίες εβδομάδες: μια άλλη γκαλερί, δίπλα στη γκαλερί Apollo, έκλεισε λόγω δομικής αδυναμίας , μια διαρροή νερού κατέστρεψε βιβλία στο αιγυπτιακό τμήμα αρχαιοτήτων και το μουσείο παρέμεινε εν μέρει κλειστό για αρκετές ημέρες μετά την απεργία του προσωπικού του.



