Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός
Η Tesla βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς οι παραδοσιακοί κατασκευαστές διευρύνουν γρήγορα τις γκάμες τους.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τον Νοέμβριο, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τις 248.017 ταξινομήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Dataforce, εξέλιξη που αποτυπώνει την έκρηξη επιλογών σε μικρά και συμπαγή μοντέλα.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας
10:52 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα
10:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός
10:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ανασκόπηση 2025
10:17 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μάγοι για το 8ο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
23:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ