Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός

Τον Νοέμβριο, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τις 248.017 ταξινομήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Dataforce, εξέλιξη που αποτυπώνει την έκρηξη επιλογών σε μικρά και συμπαγή μοντέλα.

