Κόπα Άφρικα: Τα ball boys προσπαθούσαν να κλέψουν τις πετσέτες του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα

Επεισοδιακός ήταν ο τελικός του Κόπα Άφρικα που διεξήχθη χθες, ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη, καθώς ένταση ξέσπασε στις καθυστερήσεις του 90ου λεπτού, και ενώ οι δύο ομάδες ήταν στο 0-0, όταν στο 90+13' δόθηκε πέναλτι στους Μαροκινούς.

Είχε προηγηθεί στο 90+3' ακύρωση γκολ της Σενεγάλης, μετά από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι. 'Ετσι, η απόφαση για πέναλτι έκανε έξαλλους τους Σενεγαλέζους, οι οποίοι με απόφαση του προπονητή τους αποχώρησαν για λίγα λεπτά από το γήπεδο.

Τελικά, μετά από περίπου πέντε λεπτά επέστρεψαν στο γρασίδι, αφού τους κάλεσε ο αρχηγός της ομάδας, με τον αγώνα να συνεχίζεται με την εκτέλεση του πέναλτι. Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας Μεντί, έπιασε όμως το σουτ του Μπραχίμ Ντίαζ, στέλνοντας έτσι τον αγώνα στην παράταση.

Εκεί, στο 94ο λεπτό ο Γκουέι με «κεραυνό» εκτέλεσε τον Μπόνο και έβαλε μπροστά στο σκορ τη Σενεγάλη (1-0). Παρά τις ευκαιρίες που χάθηκαν στη συνέχεια κι από τις δύο φιναλίστ το σκορ δεν άλλαξε με τον Μανέ και τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν σα μικρά παιδιά το δεύτερο τρόπαιο στην Ιστορία της Εθνικής ομάδας.

Τι έγινε με τις πετσέτες

Εκτός, όμως, από τα πρωτοφανή επεισόδια και την ολιγόλεπτη αποχώρηση της Σενεγάλης από το γήπεδο, συνέβη και κάτι ακόμα περίεργο στη διάρκεια του τελικού στο Ραμπάτ: ο Γιεχβάν Ντιούφ, ο δεύτερος τερματοφύλακας της Σενεγάλης προστάτευε την πετσέτα του Μεντί από τα ball boys!

Και αυτό, γιατί, τα ball boys από το Μαρόκο, δεν ήταν διατεθειμένα να δουν την εθνικής τους ομάδα να χάνει σε μαροκινό έδαφος. Γι'αυτό έτρεχαν στο γήπεδο κλέβοντας πετσέτες και δη του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα, ώστε να μην μπορεί να σκουπίζει τα γάντια του που γλιστρούσαν εν μέσω καταρρακτώδους βροχής.

Έτσι ο Γιεχβάν Ντιούφ ανέλαβε ρόλο... προστάτη πετσετών για να μπορεί ο συμπαίκτης του να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτή.

Incredible scenes while final was ongoing when Senegal backup gk Diouf had to fight against Moroccan ball boys to avoid the Mendy’s gk towel would be stolen and prevent him to dry his gloves.



Mind: it was heavily raining pic.twitter.com/9USMuE7bT9 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 19, 2026

