Αφγανιστάν: Έκρηξη στην Καμπούλ - Αρκετοί νεκροί και τραυματίες
Η έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο όπου συχνάζουν αλλοδαποί σε μία περιοχή της αφγανικής πρωτεύουσας που θεωρείται ασφαλής
Μια έκρηξη στην περιοχή Σαχρ-ε-Ναου, στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, άφησε πίσω της αρκετούς νεκρούς, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν.
«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν αργότερα. Ωστόσο οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς
Μάρτυρας δήλωσε στο κινεζικό πρακτορείο ότι το περιστατικό είναι ύποπτο για βομβιστική επίθεση, καθώς σημειώθηκε σε ξενοδοχείο όπου διαμένουν κυρίως αλλοδαποί, ενώ εκτιμάται ότι θα θύματα είναι πιθανότατα Κινέζοι.
Ένα εστιατόριο κοντά στο σημείο της έκρηξης υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.
Η περιοχή Shahr-e-Naw φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην Καμπούλ.
Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη.Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο της χώρας που μαστίζεται από τον πόλεμο το 2021 και δήλωσαν ότι θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια, αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, πολλές από τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη ο τοπικός βραχίονας της μαχητικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.