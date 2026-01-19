Αφγανιστάν: Έκρηξη στην Καμπούλ - Αρκετοί νεκροί και τραυματίες

Μια έκρηξη στην περιοχή Σαχρ-ε-Ναου, στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, άφησε πίσω της αρκετούς νεκρούς, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν αργότερα. Ωστόσο οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς

? Kabul #BREAKING

An explosion has been reported in Kabul’s Shahr-e-Naw area, according to TOLOnews.

Several civilians are feared killed and others injured.

Cause of the blast remains unclear.

No official statement from security officials yet. pic.twitter.com/yBuBGEjUeG — TRIDENT (@TridentxIN) January 19, 2026

Μάρτυρας δήλωσε στο κινεζικό πρακτορείο ότι το περιστατικό είναι ύποπτο για βομβιστική επίθεση, καθώς σημειώθηκε σε ξενοδοχείο όπου διαμένουν κυρίως αλλοδαποί, ενώ εκτιμάται ότι θα θύματα είναι πιθανότατα Κινέζοι.

Ένα εστιατόριο κοντά στο σημείο της έκρηξης υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Η περιοχή Shahr-e-Naw φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην Καμπούλ.

Several people were killed in an explosion in the Shahr-e-Naw area of Kabul, the capital of Afghanistan. pic.twitter.com/3HGIIY8ytU pic.twitter.com/4bvhgmiajT — Argonaut (@FapeFop90614) January 19, 2026

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη.Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο της χώρας που μαστίζεται από τον πόλεμο το 2021 και δήλωσαν ότι θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια, αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, πολλές από τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη ο τοπικός βραχίονας της μαχητικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.