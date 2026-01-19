Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε στο Maariv ότι μια αρχική εκτίμηση δείχνει ότι ο χώρος είναι ιδιωτικός παιδικός σταθμός για νήπια που λειτουργεί μέσα σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα.
Ισραήλ: Μαζική δηλητηρίαση σε παιδικό σταθμό στην Ιερουσαλήμ - Νεκρά δύο νήπια, 55 με αναπνευστικά
Πιθανόν εκτέθηκαν σε διαρροή χημικών - Χωρίς άδεια ο παιδικός σταθμός
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μικρών παιδιών από έναν παιδικό σταθμό της Ιερουσαλήμ, μετά από πιθανή δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, ενώ δύο παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλα 55 παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα.
Οι πρώτες ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν λίγο μετά τη μία μετά το μεσημέρι, ύστερα από αναφορές για πολλά βρέφη που έπασχαν από σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.
Νεκρά είναι δυο βρέφη τριών και τεσσάρων μηνών, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκονταν σε ξεχωριστό χώρο από τα άλλα παιδιά στον μη αδειοδοτημένο παιδικό σταθμό. Το ένα από τα δύο μωρά πήγαινε πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό
Τρεις φροντιστές έχουν συλληφθεί για ανάκριση.