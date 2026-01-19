Ισραήλ: Μαζική δηλητηρίαση σε παιδικό σταθμό στην Ιερουσαλήμ - Νεκρά δύο νήπια, 55 με αναπνευστικά

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μικρών παιδιών από έναν παιδικό σταθμό της Ιερουσαλήμ, μετά από πιθανή δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, ενώ δύο παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλα 55 παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι πρώτες ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν λίγο μετά τη μία μετά το μεσημέρι, ύστερα από αναφορές για πολλά βρέφη που έπασχαν από σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.

BREAKING:



Two babies have died, and about 55 toddlers were injured in an incident at a daycare in Jerusalem.



Israeli media report that the two four-month-old infants were found in critical condition and taken to the hospital, where they were pronounced dead.



It was initially… pic.twitter.com/BFCIYnguK8 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 19, 2026

Νεκρά είναι δυο βρέφη τριών και τεσσάρων μηνών, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκονταν σε ξεχωριστό χώρο από τα άλλα παιδιά στον μη αδειοδοτημένο παιδικό σταθμό. Το ένα από τα δύο μωρά πήγαινε πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό

Τρεις φροντιστές έχουν συλληφθεί για ανάκριση.