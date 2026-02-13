Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρώτη δύναμη οι «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» με τέσσερις έδρες

Με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, με την παράταξη «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» της Μαρίας Αντωνιάδου να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη.

Οι κάλπες στήθηκαν στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου 2026, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης (12/02).

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, η εφορευτική Επιτροπή, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026 για τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Συγκεκριμένα:

Ψήφισαν: 2.750

Έγκυρα: 2.626

Άκυρα: 70

Λευκά: 54

Εκλογικό μέτρο: 238

Έλαβαν:

Ι. Συνδυασμός « ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Ψήφους: 968 Έδρες: 4

Ι I . Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Ψήφους: 584 Έδρες: 3

Ι I Ι. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»

Ψήφους: 393 Έδρες: 2

Ι V . Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ψήφους: 273 Έδρες: 1

V. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Ψήφους: 206 Έδρες: 1

V Ι. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»

Ψήφους: 202 Έδρες: 0