ΑΕΚ: «Φουλάρει» για την ανανέωση του Πινέδα!

Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε, ο Ντομαγκόι Βίντα ακολουθεί κι η ΑΕΚ προχωράει τις διαδικασίες και για την επέκταση της συνεργασίας με τον Ορμπελίν Πινέδα.

Βαγγέλης Πάτας

Ορμπελίν Πινέδα ΑΕΚ
INTIME NEWS
Ο Φεβρουάριος είναι ένας σημαντικός μήνας στο οργανόγραμμα του Χαβιέρ Ριμπάλτα, όσον αφορά στην ανανέωση συμβολαίων.

Το βράδυ της Πέμπτης (12/02) οριστικοποιήθηκε η παραμονή του αρχηγού, Πέτρου Μάνταλου για ακόμα έναν χρόνο, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ντομαγκόι Βίντα τις επόμενες ημέρες.

Η ΑΕΚ, όμως, μέσα στον μήνα θα «φουλάρει» για να κλείσει ένα κομβικό θέμα για το μέλλον της: Την επέκταση του συμβολαίου του Ορμπελίν Πινέδα.

Όπως έχετε διαβάσει, στην «Ένωση» έχουν αρχίσει να φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα από τα τέλη του 2025, ωστόσο, πλέον, οι συνθήκες μοιάζουν ιδανικές για να «φουλάρουν» στην υπόθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του παίκτη, προσφέροντας του συμβόλαιο… ζωής, με τις ετήσιες απολαβές να φτάνουν, μαζί με τα μπόνους, τα 2.000.000 ευρώ.

Επίσης, επιθυμία της ΑΕΚ είναι να φύγουν, από το νέο τριετές συμβόλαιο, οι οψιόν των 8.000.000 και 10.000.000 ευρώ, αντίστοιχα. Η πρώτη αφορά ομάδες από το Μεξικό κι η δεύτερη για συλλόγους εκτός Ευρώπης.

Οι διαπραγματεύσεις θα εντατικοποιηθούν τον προσεχές διάστημα, καθώς στόχος των Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάριου Ηλιόπουλου είναι ο Ορμπελίν Πινέδα να έχει υπογράψει πριν από την επανέναρξη των υποχρεώσεων στο Conference League και το ξεκίνημα των playoffs της Super League.

Να θυμίσουμε ότι το τρέχον συμβόλαιο του Μεξικανού μέσου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και το νέο αποτελεί διετή επέκταση, ήτοι θα έχει ισχύ μέχρι το 2029.

