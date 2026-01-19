Survivor spoiler: Παρεξηγήσεις, εντάσεις και η ομάδα που κερδίζει τη δεύτερη ασυλία

Οι Αθηναίοι έκαναν μία ολική επαναφορά, στο επεισόδιο του «Survivor» την Κυριακή, παίρνοντας την πρώτη τους νίκη. Απόψε, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21.00, στο νέο επεισόδιο, οι Επαρχιώτες θα πρέπει να παλέψουν σκληρά για να πάρουν τη ρεβάνς.

Η χθεσινή ήττα των Μπλε έφερε την ομάδα σε δυσμενή θέση, όχι μόνο επειδή χρειάστηκε να ψηφίσει ένα μέλος της στο συμβούλιο του νησιού αλλά γιατί στερήθηκε το τσακμάκι για δύο μέρες! Η υποψηφιότητα της Ελένης Ζαράγγα με δέκα ψήφους σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους Κόκκινους, οι οποίοι περίμεναν να αυτοπροταθεί ο Μιχάλης Σηφάκης.

Οι εντάσεις στο εσωτερικό των δύο ομάδων, όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν είναι αναπόφευκτες. Το φαγητό γίνεται αφορμή για μία νέα σύγκρουση μεταξύ των Επαρχιωτών.

Ο αγώνας για τη διεκδίκηση της δεύτερης ασυλίας είναι γεμάτος ανατροπές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαρροές που ακόμη βέβαια δεν επιβεβαιώνονται, οι Επαρχιώτες θα επιστρέψουν στις νίκες και τα αίματα θα ανάψουν.

Ο Gio ξανά… στη σέντρα

Στο επίκεντρο, χθες, βρέθηκε ο Gio Καραντώνης, με τους αντίπαλους παίκτες να τον σχολιάζουν αρνητικά. Από την έναρξη του επεισοδίου οι «Μπλε» άρχισαν να συζητούν για τον 28χρονο, υποστηρίζοντας πως ο χαρακτήρας του δεν είναι αληθινός.

«Θεωρώ πως ο χαρακτήρας του Gio είναι βασισμένος μόνο στο σόου. Δεν είναι βασισμένος σε αληθινό χαρακτήρα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υποστηρίζει τον δικό του χαρακτήρα γιατί υποστηρίζει μια περσόνα και το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή όταν λέει διάφορες ατάκες. O Gio μέσα από αυτά έχει βγάλει λεφτά και έχει κάνει πράγματα. Το να το κάνεις αυτό επάγγελμα, μια περσόνα που σου βγάζει λεφτά μέσω αυτού, δεν θεωρώ ότι είναι αξιοσέβαστο. Δεν είναι αληθινός χαρακτήρας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πάει στους φίλους του, έξω, πίνει καφέ και λέει τέτοιες ατάκες. Δεν το κάνει ούτε σε ένα τραπέζι οικογενειακό ούτε στον καφέ του», είπε ο Σταύρος.

Ο Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές ήδη σε σύγκρουση με τον 28χρονο, στη συνέχεια, είπε συζητώντας με τους συμπαίκτες του πως ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος λειτουργεί σαν γραμματέας του Gio στο παιχνίδι, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να επηρεάσει τόσα άλλα άτομα: «Δείχνει τον γραμματέα του, τον Δημητράκη να μου πάει κόντρα. Όλα τα άλλα τα παιδιά με πηγαίνουν καθόμαστε δίπλα στη φωτιά, με γουστάρουν με χίλια. Δεν έχουν κάτι μαζί μου. Δεν νομίζω ότι ο Gio με τον γραμματέα του μπορούν να μας κοντρολάρουν και να μας πάνε κόντρα. Χάνουν την ουσία. Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζω».

