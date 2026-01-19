Καιρός: Στη Ροδόπη η χαμηλότερη θερμοκρασία της χώρας σήμερα - Πόσους βαθμούς «έγραψε» το θερμόμετρο

Στιγμιότυπο από την Πάρνηθα και την πρώτη χιονόπτωση της νέας χρονιάς, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Η αρχή της εβδομάδας επιφύλασσε ψυχρή εισβολή σε όλη τη χώρα με τις θερμοκρασίες ανά την επικράτεια να είναι χαμηλές και να επικρατεί «τσουχτερό» κρύο, ειδικότερα στις βορειότερες περιοχές.

Ωστόσο, την κορυφή της πιο ψυχρής περιοχής για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, κατέκτησε η Ροδόπη καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της ομάδας «Καιρικά Νέα Θράκης» στο Καταφύγιο «Δραγάτη» σε υψόμετρο 1.115 μέτρων (1.600 μέτρα χαμηλότερα από το Καταφύγιο «Γ. Αποστολίδης» του Ολύμπου), που ανήκει στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε η ελάχιστη θερμοκρασία της ελληνικής επικράτειας, -13.4 βαθμοί Κελσίου.

Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη θερμοκρασία εντοπίστηκε στα 2.250 μέτρα του Παρνασσού, με -11 βαθμούς Κελσίου.

