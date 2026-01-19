Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Μαρίας Καρυστιανού προέκυψε για το θέμα των αμβλώσεων.

«Οι αμβλώσεις είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης», ανέφερε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική της σημερινή συνέντευξη στο OPEN η κυρία Καρυστιανού.

Για τη δήλωση αυτή ερωτήθηκε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο briefing και ήταν καυστικός: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό».

Τι λέει ο νόμος για τις αμβλώσεις

Στην Ελλάδα, ο νόμος (κυρίως ο Ν. 1609/1986) επιτρέπει τις αμβλώσεις:

Έως την 12η εβδομάδα: Για οποιοδήποτε λόγο, με την απόφαση της εγκύου.

Για οποιοδήποτε λόγο, με την απόφαση της εγκύου. Έως την 19η εβδομάδα: Αν η εγκυμοσύνη προέκυψε από βιασμό, αιμομιξία, ή αξιόποινο αδίκημα.

Αν η εγκυμοσύνη προέκυψε από βιασμό, αιμομιξία, ή αξιόποινο αδίκημα. Έως την 24η εβδομάδα: Αν υπάρχουν σοβαρές ανωμαλίες στο έμβρυο που θα οδηγήσουν στη γέννηση παθολογικού νεογνού.

