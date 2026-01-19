Ρέιτσελ Γουόρντ: Απαντά στα τρολ για την «ατημέλητη» εμφάνισή της - «Μην φοβάσαι τα γηρατειά»

Η Ρέιτσελ Γουόρντ πρωταγωνίστρια του "Thorn Birds" (Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, στα ελληνικά), της μίνι τηλεοπτικής σειρά το 1983 που προκάλεσε αίσθηση με το προχωρημένο για την εποχή της σενάριο, έχει αποσυρθεί από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, αλλά παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social.

Η 68χρονη η οποία υποδύθηκε την Μέγκαν «Μέγκι» Κλίρι μαζί από τον αείμνηστο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, ζει τώρα σε ένα αγρόκτημα στην Αυστραλία με τον 78χρονο σήμερα σύζυγό της, και τότε συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν με τον οποίο και απέκτησε τρία παιδιά.

Κατά τη διάρκεια των εορτών προκάλεσε σχόλια μία εμφάνισή της, χωρίς περιποίηση, μακιγιάζ, και με γκρίζα, σχεδόν αχτένιστα μαλλιά, όταν κοινοποίησε ένα βίντεο στη σελίδα της στο Instagram όπου αναφερόταν μεταξύ άλλων στη δουλειά της στη φάρμα βοοειδών στη Νέα Νότια Ουαλία.

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 860.000 προβολές και τα σχόλια «πήραν φωτιά», κάποια επικριτικά, ενώ άλλα αποθέωναν τη φυσική ομορφιά της.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο Kardashians, γίνε σαν τη Rachel Ward», σχολίασε ένα άτομο, ενώ ένα άλλο είπε ότι η Ward «έχει ένα από τα σπουδαιότερα πρόσωπα στην ιστορία των σπουδαιότερων προσώπων. Απίστευτη σε όλες τις εποχές της. Και ειλικρινά, είναι εθνικός θησαυρός».

Σε ένα νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, η Γουόρντ απάντησε στην κριτική αναφέροντας στη λεζάντα πως ότι ήταν «συγκλονισμένη από τη γενναιοδωρία που εκδηλώθηκε μετά την επίθεση μερικών τρομακτικών τρολς για την μάλλον ατημέλητη εμφάνισή μου πριν τα Χριστούγεννα».

«Είμαι αγρότισσα τώρα, αλλά θα έπρεπε να φτιάξω τα μαλλιά μου και να βάλω λίγο κραγιόν πριν μπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγγνώμη που τρόμαξα μερικούς από εσάς», συνέχισε στη λεζάντα, προσθέτοντας ότι θα «συρθεί κάτω από μια πέτρα», αλλά είναι πρόθυμη να προωθήσει τη νέα της αγροτική πρωτοβουλία, δοκιμάζοντας έναν νέο τρόπο για να αγοράζουν οι άνθρωποι τρόφιμα και είδη παντοπωλείου.

Στο ίδιο το βίντεο, «απάντησε στον θόρυβο που ξέσπασε εξαιτίας των τρολ που επέκριναν την εμφάνισή μου».

«Μην φοβάσαι τα γηρατειά», είπε. «Είναι μια υπέροχη περίοδος της ζωής μου», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «πιο ολοκληρωμένη από ποτέ» και «δεν μετανιώνει που άφησε πίσω της τη νεότητα και την ομορφιά της».

«Δεν είμαι νέα, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη. Τα τελευταία χρόνια πρέπει να τα εκτιμάμε και να τα καλωσορίζουμε. Περίμενε μέχρι να φτάσεις εκεί. Έχουν τόσα πολλά άλλα δώρα να σου προσφέρουν που δεν έχεις ιδέα τι είναι μέχρι να φτάσεις εκεί» κατέληξε η Ρέιτσελ.