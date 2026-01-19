Ρέιτσελ Γουόρντ: Απαντά στα τρολ για την «ατημέλητη» εμφάνισή της - «Μην φοβάσαι τα γηρατειά»

Το βίντεο - απάντηση στα χλευαστικά σχόλια για την πρόσφατη φυσική εμφάνιση της 68χρονης ηθοποιού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρέιτσελ Γουόρντ: Απαντά στα τρολ για την «ατημέλητη» εμφάνισή της - «Μην φοβάσαι τα γηρατειά»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρέιτσελ Γουόρντ πρωταγωνίστρια του "Thorn Birds" (Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, στα ελληνικά), της μίνι τηλεοπτικής σειρά το 1983 που προκάλεσε αίσθηση με το προχωρημένο για την εποχή της σενάριο, έχει αποσυρθεί από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, αλλά παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social.

birds1.jpg

Η 68χρονη η οποία υποδύθηκε την Μέγκαν «Μέγκι» Κλίρι μαζί από τον αείμνηστο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, ζει τώρα σε ένα αγρόκτημα στην Αυστραλία με τον 78χρονο σήμερα σύζυγό της, και τότε συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν με τον οποίο και απέκτησε τρία παιδιά.

thorn.jpg

Κατά τη διάρκεια των εορτών προκάλεσε σχόλια μία εμφάνισή της, χωρίς περιποίηση, μακιγιάζ, και με γκρίζα, σχεδόν αχτένιστα μαλλιά, όταν κοινοποίησε ένα βίντεο στη σελίδα της στο Instagram όπου αναφερόταν μεταξύ άλλων στη δουλειά της στη φάρμα βοοειδών στη Νέα Νότια Ουαλία.

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 860.000 προβολές και τα σχόλια «πήραν φωτιά», κάποια επικριτικά, ενώ άλλα αποθέωναν τη φυσική ομορφιά της.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο Kardashians, γίνε σαν τη Rachel Ward», σχολίασε ένα άτομο, ενώ ένα άλλο είπε ότι η Ward «έχει ένα από τα σπουδαιότερα πρόσωπα στην ιστορία των σπουδαιότερων προσώπων. Απίστευτη σε όλες τις εποχές της. Και ειλικρινά, είναι εθνικός θησαυρός».

Σε ένα νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, η Γουόρντ απάντησε στην κριτική αναφέροντας στη λεζάντα πως ότι ήταν «συγκλονισμένη από τη γενναιοδωρία που εκδηλώθηκε μετά την επίθεση μερικών τρομακτικών τρολς για την μάλλον ατημέλητη εμφάνισή μου πριν τα Χριστούγεννα».

«Είμαι αγρότισσα τώρα, αλλά θα έπρεπε να φτιάξω τα μαλλιά μου και να βάλω λίγο κραγιόν πριν μπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγγνώμη που τρόμαξα μερικούς από εσάς», συνέχισε στη λεζάντα, προσθέτοντας ότι θα «συρθεί κάτω από μια πέτρα», αλλά είναι πρόθυμη να προωθήσει τη νέα της αγροτική πρωτοβουλία, δοκιμάζοντας έναν νέο τρόπο για να αγοράζουν οι άνθρωποι τρόφιμα και είδη παντοπωλείου.

Στο ίδιο το βίντεο, «απάντησε στον θόρυβο που ξέσπασε εξαιτίας των τρολ που επέκριναν την εμφάνισή μου».

«Μην φοβάσαι τα γηρατειά», είπε. «Είναι μια υπέροχη περίοδος της ζωής μου», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «πιο ολοκληρωμένη από ποτέ» και «δεν μετανιώνει που άφησε πίσω της τη νεότητα και την ομορφιά της».

«Δεν είμαι νέα, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη. Τα τελευταία χρόνια πρέπει να τα εκτιμάμε και να τα καλωσορίζουμε. Περίμενε μέχρι να φτάσεις εκεί. Έχουν τόσα πολλά άλλα δώρα να σου προσφέρουν που δεν έχεις ιδέα τι είναι μέχρι να φτάσεις εκεί» κατέληξε η Ρέιτσελ.

https://www.instagram.com/reel/DTjXIULE9pD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Σύνταγμα - Τεχνικό πρόβλημα σε θύρα

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Άνθρωποι και ποντίκια": Η παράσταση-φαινόμενο επιστρέφει στο Cartel

14:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα η Παπαστράτος για 12η συνεχή χρονιά

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Καρυστιάνου: 'Αλλο πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω μιας προσωπικής τραγωδίας και άλλο να χρησιμοποιεί το συλλογικό τραύμα

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παμπ και κομμωτήρια κήρυξαν πόλεμο στην κυβέρνηση λόγω φορολογίας - «Απαγορεύονται οι Εργατικοί!»

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Υπάρχει τάση στα social να ανεβάζουν φωτογραφίες του 2016, ας ανεβάσει ομιλίες του

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους αγρότες: Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης για την κοινωνία

13:39ΥΓΕΙΑ

Blue Monday: Η μαθηματική εξίσωση που έδειξε ότι σήμερα είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου – Πώς να φτιάξετε τη διάθεσή σας

13:34LIFESTYLE

Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας»: Γιατί η Ρέιτσελ Γουόρντ απάντησε στα τρολ «μην φοβάσαι τα γηρατειά»

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών - «Καλό Παράδεισο»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία:- Το τρένο που εκτροχιάστηκε έτρεχε με 220 χλμ/ώρα και το δεύτερο με 193 χλμ! - «Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε», λένε οι τεχνικοί

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου

13:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Πρόκληση κόντρα στην Αντρέεβα για την Μαρία Σάκκαρη

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 40χρονος επιτέθηκε στην 27χρονη σύντροφό του

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη 28χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση στη Γροιλανδία εκτοξεύει τον χρυσό και «ταρακουνάει» τα χρηματιστήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών - Παρών ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία:- Το τρένο που εκτροχιάστηκε έτρεχε με 220 χλμ/ώρα και το δεύτερο με 193 χλμ! - «Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε», λένε οι τεχνικοί

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους αγρότες: Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης για την κοινωνία

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

13:34LIFESTYLE

Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας»: Γιατί η Ρέιτσελ Γουόρντ απάντησε στα τρολ «μην φοβάσαι τα γηρατειά»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

23:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφτασαν οι αγρότες στο Μαξίμου - Και ο Ανεστίδης συνοδεύει τα 25 μέλη της επιτροπής

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο - Εξετράπη το όχημα που οδηγούσε

10:21ΥΓΕΙΑ

«Συναγερμός» Παγώνη για γρίπη: Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε οπωσδήποτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ